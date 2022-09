¿Por qué no deberías dejar de usar tus audífonos si tienes pérdida de audición? El 19 de septiembre se conmemora la Semana Internacional de las Personas Sordas, el 23 de septiembre el Día Internacional de las Lenguas de Señas y el último domingo de septiembre el Día Internacional de las Personas Sordas.

Por ello, es importante recordar que la pérdida de audición no solo se debe a cuestiones genéticas o por envejecimiento.

Importancia de los audífonos en personas con pérdida de audición

Otras causas de la pérdida de audición son otitis crónicas, uso de medicamentos ototóxicos, enfermedades infecciosas, exposición a sonidos fuertes. Todo esto hace que el riesgo sea permanente.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) prevé existan 2 mil 500 millones personas con algún grado de pérdida de audición y que, por lo menos, 700 millones necesiten rehabilitación, como se puede leer en “Hacia un mundo de silencio: 25 por ciento de la población tendrá problemas auditivos en 2050”.

A dicha proyección, se agregan más de mil millones de personas que corren el riesgo de sufrir una pérdida de audición permanente por prácticas de audición poco seguras. Esto podría prevenirse.

YoTambién detalla que lo recomendable es ver a un especialista una vez por año, además de evitar los ambientes ruidosos lo más posible.

Esto significa no escuchar música a todo volumen, menos con audífonos convencionales, y utilizar protectores cuando sea inevitable estar en zonas con altos decibeles.

Aunque no lo creas, la salud general se encuentra ligada directamente con la audición. Tener diabetes o hipertensión, por ejemplo, provoca pérdida de audición, porque los oídos dependen directamente del bienestar integral de todo nuestro cuerpo.

De estos, a su vez, depende la salud cognitiva, detalla el gerente de capacitación de Starkey para América Latina, una empresa fabricante de tecnología auditiva, Joseph García.

Los oídos tienen un peso muy fuerte en la salud, pero el desconocimiento hace que tomemos malas decisiones. Existen muchas personas con pérdida auditiva que no hacen nada. Dicen: ‘solo no escucho bien y ya, ese es mi único problema’, pero no es así. Se desencadenan con el tiempo otros estragos a nivel del cerebro

En sus palabras, la pérdida de audición provoca muchos estragos a nivel cognitivo: desde afectaciones a la memoria de corto plazo hasta un diagnóstico de demencia senil o Alzheimer y por ello el impacto social es muy relevante.

“Cuando gente de 40 o 50 años, por ejemplo, se está esforzando por entender a los demás, ahí empieza a cambiar el cerebro de forma negativa, hay procesos a nivel cerebral que provocan problemas de memoria y, además, los familiares y los amigos empiezan a excluirlas”, dice García.

Imagínate ahora lo que pasa con personas de 70 u 80 años, que los dejan encerrados en su cuarto y empiezan a pasar los meses y los años, y la soledad ocasiona otros estragos

En el caso de su abuelo, recuerda, nunca quiso utilizar sus audífonos, pues “tenía sus razones y con el paso del tiempo, desarrolló demencia. De ahí empezó a empeorar en otras cosas más”,

Mujer pierde audición después de que se cerrara una puerta tras de ella

YoTambién cuenta la historia de Guadalupe Salas, una mujer que perdió la audición del oído derecho hace 10 años después de que el viento cerrara de golpe una puerta que estaba atrás de ella.

Desde ese momento Guadalupe tiene que usar un audífono, pero no siempre lo hace.

“Es que me molesta”, “Es que no me acuerdo dónde lo dejo”, “Es que no termino por acostumbrarme”, son algunas de las expresiones que usa para justificar su falta de uso.

(Con información de YoTambién)