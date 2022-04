¿Hongos "mágicos" vs cáncer? 6 pacientes terminales los recibieron

Especialistas en Canadá utilizaron la sustancia psilocibina, que se puede encontrar en los hongos “mágicos”, como uno de los cuidados paliativos en cáncer. Usaron esta sustancia en 6 pacientes con enfermedades en etapa terminal.

La psilocibina no sirve para tratar el cáncer, explican los especialistas, sino para mejorar los síntomas de la enfermedad. Estos fueron los resultados.

Hongos “mágicos”: su uso en cuidados paliativos en cáncer

La psilocibina todavía no está aprobada en la “tierra de la hoja de maple”, pero fue entregada a los pacientes por medio del Programa de Acceso Especial de Canadá, pues en enero, este programa modificó el acceso especial a psicodélicos.

“Los medicamentos que no han sido aprobados para la venta en Canadá generalmente se pueden solicitar a través del Programa de Acceso Especial (SAP) de Health Canada en los casos en que las terapias convencionales hayan fallado, no sean adecuadas o no estén disponibles”, indica el Gobierno de Canadá.

En el caso de la psilocibina, esta fue administrada junto a la terapia, pues recibió su autorización el pasado 21 de marzo para ser usada en el tratamiento con psilocibina y psicoterapia de 6 pacientes que experimentan angustia al final de su vida.

Se trata del primer caso conocido de acceso a la psilocibina por medio del SAP de Canadá desde que se modificaron las Regulaciones de Alimentos y Medicamentos el 5 de enero de 2022 para permitir el acceso a la psilocibina y otras drogas restringidas a través del SAP.

La organización sin fines de lucro Therapsil indica que Thomas Hartle, de Saskatoon, fue el primer canadiense en obtener acceso a la psicoterapia legal asistida por psilocibina en agosto de 2020, después de que recibió una de las primeras 4 exenciones de la sección 56 para utilizar y poseer psilocibina de manera legal.

“La psilocibina es un compuesto que se encuentra en muchas especies de hongos y genera efectos psicoactivos y psicodélicos, que pueden incluir alteraciones en la sensación, la emoción y la cognición. Esta sustancia puede ser sintetizada para garantizar mejor la potencia, la pureza y la precisión de las dosis”, menciona esta organización.

Antes de que se dijera que puede servir como uno de los cuidados paliativos en cáncer, te informamos en SuMédico que el tratamiento con psilocibina condujo a grandes disminuciones en la depresión, y dicha afección siguió siendo menos grave pasados los 365 días del tratamiento.

“Se trata de una gran victoria para los pacientes y médicos que se han quedado en la oscuridad durante los últimos 2 años con exenciones legales pero sin suministro de psilocibina. Eso ha cambiado ahora y ha permitido que la psilocibina canadiense segura llegue a quienes la requieren. Hay miles de pacientes y médicos en nuestra lista de espera deseosos de recibir el mismo acceso seguro y esperamos poder ayudarlos”, indicó el CEO de Therapsil, Spencer Hawkswell.