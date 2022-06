Todos hemos tenido alguna molestia leve que se va con el paso de los días y nunca esperamos que signifiquen algo grave, hasta que sí. Tal fue el caso de Richard Bernstein, un hombre que fue al médico por un simple dolor de pie y se enteró que le quedaban pocos días de vida.

Según Clarín, este hombre residente de Montvale, Nueva Jersey, Estados Unidos, fue al podólogo hace cinco años preocupado por un misterioso dolor en el dedo del pie derecho.

La molestia no cedía y pensó que se había fracturado el pie, sin embargo, el médico no vio nada malo y le dijo que no era para preocuparse.

Va al médico por dolor de pie y le dicen que tiene días de vida

Dos años después, Bernstein, que actualmente tiene 62, comenzó a sentir que el dolor se deslizaba hacia su tobillo, por lo que acudió con médico deportólogo, quien le diagnosticó estenosis, un estrechamiento de los espacios dentro de la columna que a veces se trata con fisioterapia.

(Foto: Clarín)

El hombre cuenta a The Post que el dolor de pie y tobillo no cedió así que empezó a tener problemas en su movilidad. Luego, en marzo de 2022, su pierna derecha se hinchó notablemente por lo que el médico de cabecera le hizo una ecografía abdominal.

El doctor Michael Grasso, director de Urología del Hospital Phelps lo atendió después de eso y fue quien le dio la devastadora noticia: le quedaban 4 días de vida.

Un tumor en el riñón y un trombo tumoral, la causa

La ecografía abdominal mostró que el paciente tenía un gran tumor en el riñón y los médicos decidieron operarlo, pero los estudios prequirúrgicos dieron datos preocupantes aún más urgentes para resolver.

(Foto: Pexels)

Además de un gran tumor canceroso en el riñón, tenía un trombo tumoral que había crecido a través de la vena renal y llenaba la vena cava, que es la vena principal que drena al corazón.

El equipo de médicos liderado por Grasso, extirparon el tumor y realizaron un bypass. El procedimiento duró casi 12 horas y fue una delicada complementación quirúrgica. El tumor y el trombo tumoral pesaba más de un kilo.

Según el doctor Grasso, el dolor se manifestaba en el pie, el tobillo y la pierna de Bernstein porque había un bloqueo venoso.

"La vena cava estaba obstruida. Había presión en sus extremidades inferiores”, dijo el experto.

“Si no se me hubiera hinchado toda la pierna, me habría caído muerto”, aseguró por su parte el paciente.

Obstrucción de la vena cava inferior

La vena cava inferior (VCI) es la vena más grande del cuerpo humano. Está ubicada sobre la pared abdominal posterior a la derecha de la aorta. La función principal de esta vena es transportar sangre venosa (desoxigenada) desde las extremidades inferiores y región abdominopélvica hasta el atrio derecho.

(Foto: Pixabay)

Según el Instituto Nacional del Cáncer en Estados Unidos, es una vena grande que desemboca en el corazón y transporta la sangre de las piernas y los pies, y de los órganos del abdomen y la pelvis.

Elsevier señala que las causas de la oclusión de la vena cava inferior son diversas incluyendo la trombosis, la agenesia o los tumores primarios y secundarios.

La obstrucción de esta vena se presenta con síntomas de obstrucción venosa como dolor e hinchazón de las extremidades inferiores y el escroto. Se diagnostica mediante ultrasonido, tomografía computarizada y resonancia magnética.

(Con información de Clarín, Kenhub y Elsevier)