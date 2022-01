Hay riesgo de una variante más infecciosa y más mortal que ómicron: OMS

La nueva variante ómicron se está transmitiendo a un ritmo sin precedentes durante la pandemia del covid-19, sin embargo, el descubrimiento de que los síntomas que causa son menos graves que los de delta ha provocado que no se estén tomando las medidas de prevención con la misma convicción que antes.

Por ello, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, recalcó el hecho de que ómicron "sigue siendo un virus peligroso" aunque cause síntomas menos graves, especialmente para las personas que no están vacunadas.

La enfermedad que causa la variante ómicron se ha comparado con una gripe y por ello se ha considerado una versión más leve y menos dañina del coronavirus, situación que podría provocar una relajación de medidas sanitarias por parte de la población.

Sin embargo, aunque la diferencia de los síntomas es real, se está viendo una nueva ola de contagios y hospitalizaciones dada su virulencia. "Más transmisión quiere decir más hospitalizaciones, más decesos, más personas que no pueden ir a trabajar, incluyendo profesores y personal sanitario, y más riesgo de que surja otra variante más transmisible y más mortal que ómicron", expresó el líder de la OMS.

Por otra parte, Michael Ryan, Director Ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS, puntualizó que ómicron no es una "enfermedad benigna" pero sí es una enfermedad que se puede prevenir con la vacunación.

"No es el momento de abandonar, no es el momento de bajar la guardia, no es el momento de decir que es un virus bienvenido, ningún virus es bienvenido", remató.

