Hay más de 700 mil cirugías de cáncer de mama no realizadas en México

El coronavirus ha tenido que ver en el fallecimiento de un gran número de personas con cáncer de mama, pero de acuerdo con la especialista de la Universidad de Miami, Felicia Knaul, también proporcionó algo positivo.

“A pesar de todo el dolor de tantas personas que hemos perdido, muchos innecesariamente, la pandemia logró que diéramos este paso a poder dejar de ser tan cerrados en el pensamiento de que el paciente tiene que estar a un lado del médico y que tiene que encontrarse con el especialista de tercer nivel para recibir atención”, dijo.

Y es que, en palabras de Knaul, casi el 70% de los pacientes de cáncer de mama, que ya estaban dentro del sistema, tuvieron que poner de su bolsillo debido a la escasez de medicamentos.

foto: @tomateloapecho

“Se ha visto una reducción de hasta el 25% en el número de mujeres diagnosticadas… para mal”

Knaul detalla que se ha visto una reducción de hasta el 25% en el número de mujeres diagnosticadas con este tipo de cáncer, comparando marzo de 2020 a marzo de 2021, con el mismo periodo de 2019 a 2020.

“Esta reducción es con los datos que tenemos tan solo del sector público. Estamos hablando de más de 4 mil mujeres no diagnosticadas cuando vivimos en un país donde el diagnóstico de la detección tardía era el problema más grande que enfrentábamos. Esto es solo con datos del sector público”, menciona la también elemento del Instituto de Estudios Avanzados para las Américas y el centro Sylvester Cancer de la Universidad de Miami.

Se podría estar hablando fácilmente del doble si se piensa en todo el sistema de salud y se va a ver como una caída en la incidencia, aunque no sea porque exista una menor cantidad de mujeres con cáncer de mama, apunta Knaul.

“Es porque no las logramos detectar ni siquiera tardíamente durante la pandemia. Un estudio que se publicó en Lancet Oncology dio seguimiento a 100 pacientes en el sistema de salud en 2020 y tiene datos que nos deberían preocupar muchísimo. El cáncer de mama ha sufrido la sustitución del seguro popular con el INSABI y la coincidencia con la pandemia”, lamentó.

Además de la escasez de medicamentos, todos los tratamientos han sido acortados o retrasados y eso es lo que se batallaba tanto en el seguro popular para ser evitado, indicó la doctora.

Sin embargo, algo que le llama la atención es que ha visto una mayor estabilización en cáncer de mama que en cáncer de cérvix, próstata, enfermedades cardíacas o en diabetes.

“Vamos mejor en cáncer de mama que en otras enfermedades y eso es gracias a los mensajes que se tienen para concientizar sobre el momento oportuno de buscar mamografías y hacerse la autoexploración. Seguimos con esta llamada de atención a las mujeres no solo en este mes rosa de octubre, sino en todo el año”, abundó Knaul.

La importancia de un equipo multidisciplinario en la atención del cáncer de mama

El doctor del Instituto Nacional de Cancerología, Enrique Bargalló, menciona que cuando llegó la pandemia, hubo una redistribución de los proveedores de servicio para atender el cáncer y que en el INCan, se ha duplicado el número de pacientes nuevas que se tienen hasta tener un incremento de 2.3 veces lo que se tenía antes.

“No es porque hayan incrementado los casos del cáncer de mama, sino porque los pacientes empezaron a buscar en donde tratarse. Tuvimos que hacer “maniobras” diferentes a lo que estábamos acostumbrados. Hubo momentos en donde el retraso de los tiempos en las cirugías prácticamente se disminuyó temporalmente. Cuando sucedió esto, pasamos a muchos de los pacientes a lo que nosotros llamamos una ‘terapia puente’. Veíamos perfectamente la línea del tiempo en que esa persona necesitaba tener una continuidad en el tratamiento”, apuntó Bargalló.

En sus palabras, hay que poner a los afectados por cáncer de mama en el centro y bajo la protección de un equipo multidisciplinario.

“Pudo haber sido peor. No es una frase que me guste usar, pero la preparación que se tuvo antes de la pandemia fue importante para que no llegara a un escenario más oscuro”, mencionó el elemento del INCan.

“Hay más de 700 mil cirugías no realizadas en el país”

Sin embargo, el daño ocasionado por la pandemia y otros dos factores ya estaba hecho.

El maestro Salomón Chertorivski indicó que la desaparición de la Comisión Nacional en Protección de Salud del sistema y su brazo del Seguro Popular, funcionaba, pero estaba lejos de ser perfecto.

“En temas tan importantes como el cáncer de mama, significó la diferencia entre la vida y la muerte. Cuando se supo que una mujer con el gen HER2 positivo tenia una mejor sobrevida si se le daban los medicamentos adecuados, esos fármacos se agregaron al proceso, a las guías de la práctica clínica que se tenían y fue incrementándose de gran manera la sobrevida, incluso con el problema de la llegada tardía a la atención de más del 80% de las mujeres”, señaló Chertorivski.

Desde el 2019, añade, ya se veía un descenso en las atenciones de cáncer de mama y en sus palabras, vivimos un “triple sunami”:

1 – se destruyó el seguro popular

2 – destrucción del sistema de compras, abasto y adquisición de medicamentos en México

“No es solo financiar, es que haya la capacidad para poder adquirir los medicamentos necesarios. Con prejuicios, sin diagnósticos, se destruyó el sistema de compras y es fecha en la que el desabasto que estamos viviendo en México de medicamentos e insumos para salud es el más grande que se haya vivido en décadas”, advirtió el maestro en políticas públicas por la Universidad de Harvard.

3 – covid-19

“Son más de 700 mil cirugías no realizadas en el país, disminuyeron en 65% las consultas de especialidad en este año y medio de pandemia. No solo tenemos un sistema de salud que se complicó por los dos primeros sunamis, sino que tenemos que empezar a trabajar para disminuir el rezago que se acumuló en el último año y medio”, lamentó Chertorivski.