"Hasta hoy no existe evidencia de que ómicron sea más virulenta"

Hace unas horas se confirmó el primer caso de la variante ómicron en México. Se trató de una persona de 51 años originaria de Sudáfrica que fue vacunada con Pfizer que llegó a México el 21 de noviembre y seis días después presentó síntomas de covid leve. Debido a esto, decidió acudir a una consulta con su médico privado, informó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

En palabras de López-Gatell, ómicron no provoca una enfermedad más grave y podría incluso ayudar a que se logre la inmunidad más rápido. Esto es lo que se sabe hasta el momento.

“Ómicron podría ayudarnos incluso a lograr la inmunidad”

En conferencia de prensa de la Secretaría de Salud, López-Gatell apuntó el infectado con ómicron presenta un cuadro leve de covid, por lo que no necesita estar en el hospital, pero decidió permanecer hospitalizado para continuar en aislamiento.

De acuerdo con La Silla Rota, sus familiares directos hasta el momento carecen de síntomas, pero se les decidió dar un seguimiento.

“Ómicron no provoca un padecimiento más grave y eso hay que tenerlo presente. Es paradójico, pero una variante que sea más transmisible cómo Ómicron y que no causa enfermedad más grave, de hecho, podría ayudarnos con el propósito social de conseguir inmunidad más rápidamente”, resaltó el López-Gatell.

El Subsecretario apuntó que la preocupación respecto a Ómicron es porque puede tener más transmisibilidad, pero resaltó que hasta hoy no existe ninguna evidencia que muestre que este padecimiento es más virulento. Es decir, capaz de generar más casos graves o que las personas pierdan la vida. Tampoco se ha comprobado que la variante esquive la respuesta inmune proporcionada por las vacunas o por una infección previa, ni que los tratamientos sean menos efectivos contra ella.

Agregó que no se debe pensar que la variante va a cambiar el rumbo de la emergencia sanitaria y que lo que se hace para esta nueva variante sen ha hecho para todas las que han aparecido y que se usan los mismos protocolos.

“No hay duda alguna de que va a llegar, pero ¿eso es un problema? No lo es, porque no se trata de una variante más agresiva. Más transmisible, quizá sí, pero no más agresiva y no evade la respuesta inmune”, explicó López-Gatell.

¿Se suspenden las fiestas navideñas por ómicron?

Al ser preguntado sobre si habrá otras medidas por la ómicron ante las fiestas navideñas y de inicio de año, López-Gatell mencionó que las recomendaciones son las mismas que se han indicado desde que inició la emergencia sanitaria y recordó que se mantienen los lineamientos del semáforo covid, de seguimiento de casos y de hospitalización entre otros.

“El llamado concreto es que la gente se vacune, pero no por la aparición de ómicron, sino por el coronavirus en general, por cualquier variante que exista o que haya existido”, concluyó.

(Con información de La Silla Rota)