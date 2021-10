Hallan fármaco que reduciría hasta 79% riesgo de hospitalización covid

De acuerdo con los resultados de un estudio intermedio de fase III llamado “COMET-ICE” que fueron publicados el 27 de octubre en The New England Journal of Medicine (NEJM), el medicamento Sotrovimab, administrado en etapas tempranas de la infección por coronavirus, podría reducir las hospitalizaciones en un 70%, por lo que representaría un posible fármaco contra el covid.

¿Qué es el Sotrovimab?, ¿Para qué se usa? Aquí te lo contamos.

Sotrovimab, un posible fármaco contra el covid que podría desocupar los hospitales

De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, el Sotrovimab es un anticuerpo monoclonal que viene en forma de solución y se mezcla con un líquido adicional, siendo administrada por 30 minutos después de la mezcla por un médico o enfermero.

En palabras de esta institución, Sotrovimab actúa bloqueando la acción de ciertas sustancias naturales en el cuerpo para frenar la propagación del virus y deberá ser administrado como una sola dosis lo más pronto posible luego de recibir una prueba positiva de coronavirus y dentro de los 10 días siguientes al inicio de los síntomas.

“Sotrovimab es utilizado para tratar la infección por SARS-CoV-2 en ciertas personas que no se encuentran hospitalizadas y gente de 12 años o más que pesan por lo menos 40 kg (88 libras) y presentan síntomas de coronavirus de leves a moderados”, menciona este portal, que añade e hecho de que también se puede usar en individuos con factores de riesgo covid.

¿Este posible fármaco contra el covid tiene efectos adversos?

Sí. La Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos advierte que la inyección puede causar reacciones adversas de gravedad o potencialmente letales durante y después de la administración, por lo que deberá utilizarse bajo supervisión de un especialista en el momento de la vacuna y por lo menos 60 minutos después de la inoculación.

Es recomendable acudir inmediatamente al médico si se presenta:

+ dolor de cabeza

+ dificultad para respirar

+ sibilancias (ruido al respirar)

+ irritación de garganta

+ sarpullido

+ urticaria

+ enrojecimiento

+ picazón

+ mareos o dolor muscular al ponerse de pie

+ sudoración o hinchazón de la cara, garganta, lengua, labios u ojos

+ escalofríos

+ fatiga

+ dolor en el pecho

+ debilidad

+ dificultad para respirar

+ fiebre

+ náuseas

+ malestar en el pecho

+ confusión

Cabe resaltar que el Sotrovimab tiene una autorización para uso de emergencia por parte de la Food & Drug Administration (FDA) desde el pasado 26 de mayo.

“La reducción del riesgo relativo de hospitalización (durante menos de un día) o del fallecimiento entre las personas administradas con una dosis única de 500 mg de Sotrovimab y los que recibieron el placebo fue del 85%”, se puede leer en NEJM. Sin embargo, se requiere una mayor investigación al respecto.

Recuerda que nunca se recomienda la automedicación y que si tienes dudas sobre algún fármaco para el covid, lo mejor es consultar a un médico certificado.