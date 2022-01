Habrá más de 500 mil casos de covid-19 al finalizar enero

La cuarta ola de covid-19 en México ha provocado que día tras día se alcance un nuevo máximo de contagios. Por tal razón, expertos prevén que en enero se superen los 500 mil contagios que se alcanzaron en el pico de la tercera ola en 2021.

En los primeros 15 días del 2022, el promedio diario de casos fue de 24 mil 630, lo que suma un total de 369 mil 459 contagios tan solo en dos semanas y a menos que esa cifra se reduzca drásticamente, México está a menos de 134 mil contagios de superar la cifra más elevada de la pandemia en un solo mes.

En contraste, en la primer quincena de agosto de 2021 durante el pico de la tercer ola, la Secretaría de Salud contabilizó 253 mil 014 casos positivos, lo que significa que el promedio diario de esa fecha fue de 16 mil 867. De tal forma que al finalizar el mes se registró un total de 504 mil contagios de coronavirus, con la cifra más alta reportada el día 28 con 28 mil 953 casos, número que fue superado la semana pasada con más de 40 mil contagios en 24 horas.

(Foto: EFE/ Isaac Esquivel)

¿También aumentarán las muertes?

La mayor cifra de decesos durante el curso de la pandemia se reportó en la segunda ola, entre diciembre de 2020 y febrero de 2021 con 79 mil 775 fallecimientos.

Sin embargo, en esta cuarta ola se acumulan 1 mil 906 decesos, en promedio 127 por día. Y aunque la cifra es mucho menor, los expertos recomiendan no relajar las medidas porque todavía no se sabe si ya se alcanzó el pico máximo de contagios y los contagios y defunciones todavía se pueden incrementar.

El experto de la Facultad de Medicina de la UNAM, Malaquías López, advierte que no se puede confiar en que ómicron no es tan grave como otras variantes, pues a pocas semanas de que llegó a México, el impacto ha sido abrumador. Agrega que si continúan aumentando los casos con el ritmo actual, lo más probable es que lleguen más personas al hospital y "en el peor de los escenarios, aumenten las defunciones. No podemos confiar en que todos los cuadros reportarán mínima gravedad."

(Foto: Pixabay)

Todavía no se conoce la cifra real de muertes

Por su parte, el infectólogo Alejandro Macías, explica que las bajas cifras de hospitalizaciones y decesos no deben ser causa de tranquilidad, ya que esos dos indicadores nunca han avanzado de forma simultánea.

Si bien, lo que se espera es que en algunas semanas los casos comiencen a bajar, las consecuencias de hospitalización y decesos aparecerán en semanas subsecuentes, afirma Macías.

El infectólogo también señala que dado que ómicron es más contagioso que el sarampión, la enfermedad más infecciosa de la historia, es probable que en las próximas semanas la mitad de la población en México contraiga el virus del SARS-CoV-2.

La Secretaría de Salud de México informó que el país registró este domingo 19 mil 132 nuevos contagios de la covid-19 para un total de 4 millones 368 mil 314 casos, además de 76 muertes para llegar a 301 mil 410 decesos totales.

AMLO se recupera por segunda vez de covid-19

(Foto: EFE/ Sáshenka Gutiérrez)

El lunes pasado, Andrés Manuel López Obrador apareció en su conferencia matutina con síntomas de gripe, horas más tarde al realizarse la prueba se le detectó una infección por coronavirus por segunda vez en menos de un año. Durante la semana, el mandatario y sus allegados informaron que se mantenía estable y que lo más probable es que el presidente también hubiera sido víctima de la nueva variante ómicron.

Tras una semana de aislamiento, AMLO retomó sus labores cotidianas y reapareció en la conferencia matutina afirmando que su recuperación fue buena, lo que en sus palabras, demostró que ómicron no tiene la misma gravedad que delta ni en síntomas ni en tiempo de recuperación.

Pidió a la población que se cuide para evitar contagios y que acuda a las sedes de vacunación para aplicarse el refuerzo contra el covid. Finalmente agradeció la preocupación del pueblo de México y de líderes extranjeros.

Con información de: El Universal y EFE