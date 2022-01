Gretell Valdez revela que una manicure le causó cáncer en su dedo

En SuMédico te dimos a conocer hace unas semanas que Gretell Valdez contrajo un virus que la ponía en riesgo de cáncer, por lo que parte de su dedo pulgar tenía que ser amputado. Pues bien, la actriz dio más detalles sobre su enfermedad y revela cómo contrajo el virus que le causó cáncer en su dedo.

Recordemos que en 2018, Valdez sufrió una enfermedad en el dedo pulgar izquierdo que creyó haber superado, pero que recientemente, los médicos le dijeron que tenía una evolución anormal.

En un video en redes sociales, la actriz reveló que perdería gran parte de su dedo pulgar, con el fin de evitar el cáncer por un virus que tiene por dentro. ¿Cómo lo contrajo? A continuación te lo detallamos.

¿Cómo contrajo Gretell Valdez el virus que le causó cáncer en su dedo?

A través de su canal de YouTube, Gretell Valdez confirmó que se realizó la cirugía que necesitaba en su dedo para evitar el cáncer, y que afortunadamente todo salió bien.

Muy recuperada y con el pulgar vendado, la artista explicó qué fue lo que realmente sucedió y cómo fue que contrajo el virus que tenía un alto riesgo de cáncer y que le causó la amputación de parte de su dedo pulgar.

Valdez, de 45 años recordó que hace cinco años tuvo una cirugía similar a la reciente para eliminar el cáncer que le detectaron en la zona en ese momento.

“Empezó como unas llagitas que cuando me mojaba el dedo con agua fría o caliente, se me hacía el dedo como de viejita y me dolía”, relató.

“Fui con un dermatólogo, lo trató como verruga y no se quitó, luego fui con otro, que lo trató como mezquino y tampoco se quitó, así que lo dejé un año”, agregó.

Después de eso, la actriz asegura que le recomendaron hacerse una biopsia y resultó que era cancerígeno.

Específicamente, resultó que era un cáncer de Bowen, que de acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, es la forma más temprana de cáncer escamocelular. Este tipo no se propaga a tejidos cercanos porque aún se encuentra en la capa externa de la piel.

El virus entró a su cuerpo por una manicure

“Es un virus que hace verruga y esa verruga muta a cáncer, entonces llegaron a la conclusión tanto el oncólogo como el cirujano que lo recomendado era erradicar toda la verruga y todo lo que estuviera dañado de mi dedo y luego hacer una radiación para matar cualquier molécula que haya quedado, después se hace una quimio de dedo, que es localizada, para matar cualquier célula que haya quedado”, dijo.

Valdez agregó que dicho virus entró a su cuerpo debido a que se hizo manicure en un lugar donde no tenían materiales higiénicos o bien esterilizados, por lo que recomendó a otras mujeres llevar su propio material al acudir a estos procedimientos de belleza.

“No se arriesguen, o chequen que estén esterilizados, no se arriesguen por favor. De una tontería que tal vez fue quitarme un padrastro, terminó en todo esto”, detalló.

Entre lágrimas, la protagonista de telenovelas agradeció las muestras de cariño de sus admiradores, pues le habían estado mandando mensajes positivos y de apoyo.



“Les doy un consejo, la vida es bien cortita, no sabemos en qué momento nos vamos a ir y yo ya no tengo miedo, lo único que tengo miedo es a no vivirla”, finalizó.

Riesgos de infecciones por una manicura

Es importante extremar las precauciones de higiene, pues la manicure o la aplicación de uñas postizas puede provocar distintos tipos de fisuras en los dedos, además durante este tipo de procedimiento se suele recortar la cutícula, lo que deja la uña expuesta a infecciones y a virus peligrosos.

Estas infecciones pueden ser bacterianas o por hongos y provocan desde molestias, dolor y un crecimiento inadecuado de la uña, hasta complicaciones en la infección que incluso pongan en riesgo la vida del paciente.

(Foto: Pexels)

El procedimiento para la aplicación de uñas semipermanentes o manicura también puede causar daño en la piel de los dedos que rodea la uña, ya sea por el uso de ciertos productos agresivos como el pegamento o por el proceso de limar la uña.

Esto provoca fisuras en los dedos que pueden ser molestas y dolorosas, además de aumentar el riesgo de infecciones.

Ya lo sabes, toma precauciones y asegúrate de hacerte la manicure y cualquier otro procedimiento en tu cuerpo en lugares establecidos para vitar complicaciones como las que sufrió la actriz Gretell Valdez.

(Con información de Tu Canal de Salud)

