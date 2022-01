Gretell Valdez perderá parte de un dedo para evitar el cáncer

Gretell Valdez, conocida por participar en diversas telenovelas mexicanas, confesó que perderá parte de un dedo para evitar el cáncer, esto debido a que padece un virus que tiene un alto riesgo de evolucionar a esta enfermedad.

La actriz ha destacado que, en 2018 padeció una enfermedad en el dedo pulgar izquierdo que creyó haber superado, pero que recientemente, los médicos dijeron que tenía una evolución anormal.

Valdez compartió en una entrevista en televisión que perderá gran parte de su dedo pulgar, con el fin de evitar que un virus que tiene por dentro evolucione a cáncer. Para ello, será sometida a una operación.

Gretell Valdez, perderá parte de un dedo por cáncer

De acuerdo con los detalles que compartió Valdez, los daños en su dedo son consecuencia de haber padecido una enfermedad en unos de sus pulgares que se había tratado con una cirugía, pero que desafortunadamente no está teniendo una buena respuesta.

En ese entonces, tuvo que ser sometida a una cirugía para extirpar la parte afectada y se le realizó un "trasplante" de piel que le permitió salir adelante ante el problema.

Sin embargo, en chequeos recientes, el médico de la actriz le indicó que tiene un virus en el interior de su dedo que podría desarrollar cáncer si no se opera.

“Hace como más de cuatro años me dio un cáncer en el dedo, el cual me quitaron. Me hicieron un injerto y desapareció. Hace poco fui a revisión y me dijo el doctor ‘hay un pedacito que no me gusta, te lo voy a quitar y lo mandamos a biopsia’, le dije que ok”.

Añadió que justo cuando le iban a realizar una pequeña cirugía, su médico cambio de opinión, pues quería investigar bien qué es lo que tenía Valdez realmente, pues vio algo que no le gustó.

“Me salen como llaguitas. Me generaron la cita para mi pequeña cirugía y ya estando ahí en la plancha lista, llega el doctor y me dice ‘no te voy a poder operar… en una semana se te expandió y no es normal’”, dijo.

“Es un virus, una verruga que tengo por dentro”

Gretell Valdez supo un tiempo después que tiene un virus que debe ser eliminado de su cuerpo cuanto antes mediante una operación, de lo contrario, podría desarrollar una nueva lesión cancerígena.

“Por suerte ya sabemos qué es. Es un virus, una verruga que tengo por dentro, que está expandida, es un virus que transmuta a cáncer, entonces ya estoy en paz, ya sabemos qué es. Sí, me van a tener que quitar gran parte de mi dedo, pero no me importa”, contó la actriz.

Cuando en septiembre de 2018 la actriz confirmó que tenía cáncer en el pulgar izquierdo, admitió que se sorprendió pues entre su familia no había antecedentes de la enfermedad.

"Lo mío, la verdad, fue una cosa en un millón", dijo. Y agregó "O sea, fue una herida que transmutó. Nadie de mi familia padece de esta enfermedad, ni por parte de mi mamá, ni de mi papá, entonces fue una muy mala suerte".

El cáncer dejó de ser una amenaza tras su primera cirugía y Valdez compartió que quería dejar atrás ese episodio:

"Eso quedó en el pasado, quedó en el ayer, así que hoy por hoy lo puedo contar, lo puedo decir. Sé lo que se siente, sé lo que pasa, los miedos, la angustia que en ese momento uno vive porque es muy fuerte la palabra, es muy fuerte la situación", explicó.

La actriz asegura que compartirá en las siguientes semanas más detalles sobre su salud y los procedimientos que le ayudarán a eliminar el virus que podría desarrollar cáncer una vez más.

¿Cómo se forma el cáncer?

De acuerdo con el Instituto Nacional del Cáncer en Estados Unidos, el cáncer es una enfermedad por la que algunas células del cuerpo se multiplican sin control y se diseminan a otras partes del cuerpo.

Esta enfermedad puede comenzar en cualquier parte del cuerpo humano, formado por billones de células.

(Foto: Pixabay)

Se sabe que, en condiciones normales, las células humanas se forman y se multiplican (mediante un proceso que se llama división celular) para formar células nuevas a medida que el cuerpo las necesita. Cuando las células envejecen o se dañan, mueren y las células nuevas las reemplazan.

Pero algunas veces el proceso no sigue este orden y las células anormales o células dañadas se forman y se multiplican cuando no deberían. Estas células tal vez formen tumores, que son bultos de tejido. Los tumores son cancerosos (malignos) o no cancerosos (benignos).

Cuando se extirpan los tumores benignos, no suelen volver, mientras que los tumores cancerosos a veces vuelven.

(Con información de NCI y El Universal)