Después de que la semana pasada un comité de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) acordó crear una nueva vacuna de refuerzo contra la variante ómicron, los ciudadanos estadounidenses deberán esperar hasta el otoño para acceder a la inyección.

Que exista una vacuna específica contra la variante del covid más contagiosa del momento y que ha impulsado las dos últimas olas podría suponer una nueva razón para que las personas decidan volver a vacunarse.

La administración de Joe Biden espera que las nuevas vacunas, que constituyen un esfuerzo monumental de acelerar la producción de vacunas, ayuden a que la mitad de los estadounidenses que no se han puesto la vacuna de refuerzo lo hagan, ya que su aplicación es fundamental para combatir los contagios y las muertes.

Las actualizaciones de las vacunas se hacen más urgentes cada día, dicen los científicos. Las variantes de ómicron. BA.4 y BA.5 están impulsando las nuevas olas de coronavirus en lugares como Estados Unidos y Europa y provocando también un incremento de hospitalizaciones.

(Foto: Unsplash)

FDA pide nuevas vacunas contra BA.4 y BA.5; estarán listas en otoño

Las muertes por covid-19 en Estados Unidos estaban disminuyendo al punto de alcanzar sus niveles más bajos en mucho tiempo. Sin embargo, los científicos predicen que, en el peor de los casos, habrá 200,000 nuevas muertes por coronavirus dentro del próximo año.

El doctor Peter Marks, responsable de las vacunas de la FDA, espera que las vacunas actualizadas ayuden a madurar la respuesta inmune de las personas y de paso ayuden a prevenir una nueva ola.

Muchos científicos creen que las vacunas actualizadas de refuerzo son clave para diversificar el sistema inmune de las personas. Reconocen que alcanzar a un virus que muta tan rápido es imposible pero “es mejor estar solo unos meses detrás del patógeno que unos años.”

Ómicron es tan diferente que las vacunas que hoy existen y se aplican en todo el mundo se están volviendo ineficaces para prevenir una infección sintomática. Por eso, la FDA pidió a los que crean las vacunas que las actualicen para combatir las variantes BA.4 y BA.5 en vez de la variante de ómicron que surgió el invierno pasado.

(Foto: Unsplash)

¿Las nuevas vacunas llegarán a tiempo o será demasiado tarde?

Sin embargo, la pregunta que queda es saber si las nuevas vacunas llegarán a tiempo para prevenir nuevas olas, nuevos contagios y nuevas muertes. Los virólogos dicen que la vacuna de las subvariantes podrían generar no solo una respuesta inmune más fuerte sino incluso proteger contra nuevas subvariantes que lleguen a aparecer.

Pfizer y Moderna adelantaron que podrían tener las vacunas listas para octubre en el mejor de los casos y que lo más cercano es la vacuna actualizada para la variante original de ómicron, de la que ya se empezó a crear dosis. Moderna dijo que podría empezar a suplir con estas inyecciones en el verano.

Los científicos consideran que si no es mucha la diferencia de tiempo entre la vacuna contra la variante original de ómicron y las BA.4 y BA., lo mejor sería esperar a la última opción. Sobre todo porque gracias al desarrollo de las vacunas actuales ya no será tan tardado crearlas pues ya se tiene la fórmula y no es necesario hacer nuevos y largos ensayos para probar su seguridad y eficacia.

La FDA dijo que no va a requerir información de ensayos clínicos para las vacunas actualizadas con el fin de dar su autorización. Sin embargo, algunos científicos consideran que todavía no se tienen suficientes datos para probar que las vacunas actualizadas de refuerzo son mejores que las existentes.

(Foto: Unsplash)

Covid-19 siempre está cambiando

No se tiene certeza de qué pasará con la evolución del coronavirus. Cuando llegue el invierno el virus podría volver a mutar o no. Los virus de la gripe normalmente mutan durante el curso de algunos años pero esto es diferente con el covid-19.

Por ejemplo, para el virus de la gripe, los científicos han recabado 250,000 genomas y para el virus del covid-19 ya se tienen 12 millones.

Es seguro que las nuevas vacunas actualizadas contra ómicron, ya sea de la variante original o de las subvariantes más nuevas, van a renovar y fortalecer la respuesta inmune y van a ser atractivas para las personas que ya no ven una necesidad de ponerse vacunas de refuerzo.

