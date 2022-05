FDA limita vacuna covid debido a preocupaciones de seguridad

La Food & Drug Administration (FDA) acaba de restringir la vacuna de Johnson & Johnson debido a preocupaciones de seguridad.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la vacuna de Johnson & Johnson está recomendada para personas de 18 años o más y tuvo una efectividad del 66.3% dentro de ensayos clínicos en la prevención de casos de coronavirus confirmado en laboratorio en personas que recibieron la vacuna y no registraban evidencia de infecciones anteriores.

¿Por qué dice la FDA que puso restricciones a esta vacuna? Aquí te lo contamos.

FDA limita la vacuna de Johnson & Johnson: ¿Por qué?

La limitación para la vacuna de Johnson & Johnson se da porque luego de que se realizara un análisis, una evaluación y una investigación actualizados de casos notificados, la administración determinó que el riesgo de trombosis con síndrome de trombocitopenia (TTS), que es un síndrome de coágulos de sangre raros y potencialmente letales en combinación con niveles bajos de plaquetas en la sangre con aparición de síntomas aproximadamente una o dos semanas después de la administración de esta vacuna justifica la medida.

“Hemos determinado que los beneficios conocidos y potenciales de la vacuna de Johnson & Johnson para la prevención del coronavirus superan los riesgos conocidos y potenciales para la gente mayor de 18 años que no tienen accesibles otras inyecciones autorizadas o aprobadas o estas no son clínicamente apropiadas, y para personas de 18 años o más que escogen recibir esta vacuna porque de otra manera no recibirían una aplicación de estas vacunas”, menciona la FDA.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) destaca que la vacuna de Johnson & Johnson puede ser aplicada en personas de 18 años o más. Por su parte, los CDC indican que la gente de 18 años de edad o más que tiene inmunodepresión moderada o grave y que recibió la vacuna de Johnson & Johnson deberá recibir una segunda dosis de una vacuna de ARNm (Moderna o Pfizer).

“Debido al riesgo de desarrollar TTS, hemos limitado el uso autorizado de la vacuna de Johnson & Johnson a personas mayores de 18 años para quienes otras vacunas autorizadas o aprobadas no son accesibles o clínicamente apropiadas, y a personas de 18 años que eligen recibir esta vacuna porque de otro modo no recibirían una vacuna contra el coronavirus”, concluye la FDA.