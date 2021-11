Falta de creencia en vacunas dispara casos covid en Europa

Europa y Asia Central volvieron a ser los lugares más afectados por covid, pues ambas regiones se enfrentan a una amenaza de resurgimiento del virus o ya lo están viviendo, informó el director regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Hans Kluge.

Kluge indica que el ritmo actual de transmisión en las 53 naciones de la zona europea tiene muy preocupada a la OMS, ya que los niveles de contagios se están acercando a la cifra récord.

Los lugares más afectados por covid incluyen a Europa y Asia, pero los motivos pueden aplicar para todos

Kluge explica que una de las razones por las que Europa y Asia Central son los lugares más afectados por covid es que mucha gente sigue sin creer en el virus y las vacunas también son minimizadas.

“Mientras que 8 naciones han superado el 70% de cobertura, en 2 países la tasa se mantiene por debajo del 10%. En los lugares donde la aceptación de la vacuna es baja, es decir en muchos países del Báltico, Europa central y oriental y los Balcanes, las tasas de ingreso hospitalario son elevadas”, advirtió el representante de la OMS.

La importancia de la vacunación es tal, que Kluge pide que las personas se vacunen y las naciones con más dosis compradas y que ya cuidaron a su gente con por lo menos una inyección (siguiendo la petición del doctor Tedros Adhanom), compartan las sobrantes para los países que no pueden pagar la misma cantidad de inyecciones.

“Necesitamos asegurarnos de que los países con baja cobertura de vacunación entre los grupos prioritarios incrementen su cobertura. Pedimos a las autoridades que ofrezcan una dosis adicional a las personas con inmunodepresión moderada y grave de 1 a 3 meses tras la aplicación del esquema completo y que consideren la posibilidad de ofrecer una dosis adicional de la vacuna contra el coronavirus a todas las personas mayores de 60 años”, indicó el director de la oficina regional europea de la OMS.

Para saber más de...¿Cómo funcionan las vacunas contra el covid-19?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reporta que actualmente hay más de 200 vacunas contra el covid-19 en desarrollo. Eso no significa que ya estén próximas a ser utilizadas; de hecho, solo 52 se encuentran en las fases de ensayos humanos para comprobar su eficacia o descartarla. Pero ¿cómo funcionan realmente las vacunas anticovid? ▲ Métodos:

Existen 3 métodos para fabricar una vacuna: con agentes patógenos (virus o bacterias) íntegros; con fragmentos del agente patógeno o con el material genético del virus.

(Foto: https://www.scientificanimations.com/wiki-images/, 3D-medical-animation-coronavirus-structure scientificanimations com esp2, CC BY-SA 4.0) ▲ Método 1 con vacunas inactivadas:

Este es una de las 3 estrategias para desarrollar la vacuna bajo el método de agente patógeno íntegro. Aquí se va a aislar el patógeno y se va a destruir o inactivar por medio de sustancias químicas, calor o radiación. ▲ Método 1 con vacunas atenuadas y vectores víricos:

En las vacunas atenuadas se utiliza el virus o un patógeno similar y se mantienen activos pero debilitados; para el vector vírico se usa un virus inofensivo que va a transportar proteínas del patógeno a combatir a fin de que se induzca una respuesta inmune sin causar la enfermedad. ▲ Método 2:

Las vacunas con fragmentos del patógeno solo utilizan partes del virus o la bacteria que son indispensables que el sistema inmune reconozca, estas subunidades suelen ser proteínas o hidratos de carbono. ▲ Método 3:

En la vacuna de ácido nucleico se utiliza una secuencia del material genético para que proporciones instrucciones al cuerpo mediante el ADN o ARN para fabricar proteínas específicas y no todo el virus con la finalidad de que el sistema inmune las reconozca y luche contra ellas. ▲ Actualmente las principales vacunas utilizadas contra el coronavirus utilizan alguno de estos métodos. Los más comunes son el 2 y 3.

(Foto: Spencerbdavis, Solo-mrna-vaccine-4, CC BY 4.0) ▲

Alemania registra cifra récord de contagios… y planea volver a las restricciones

El País informa que la situación en Alemania es grave, pues registran una cifra récord de contagios diarios y los sistemas de salud empiezan a notar la sobrecarga en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCIs). Por si fuera poco, el número de decesos crece día con día.

De acuerdo con este medio, algunas zonas ya están tomando medidas, como reintroducir temporalmente los cubrebocas en las escuelas.

El estado libre de Baviera, donde se encuentran Munich, Nuremberg y Augsburg, por ejemplo, obligó a sus estudiantes a taparse nariz y boca durante una semana a nivel primaria y durante dos semanas en secundarias.

La canciller Angela Merkel, por otra parte, ya está considerando poner medidas más drásticas para los no vacunados, en las que no se les permita el paso a comercios o locales de hostelería si no enseñan ambos certificados de vacunación.

“Proyecciones confiables nos enseñan que si logramos un uso universal de cubrebocas del 95% en Europa y Asia central, que son los lugares más afectados por covid, podríamos salvar hasta 1 millón 88 mil vidas del medio millón de fallecimientos que se podrían dar antes de febrero de 2022”, concluyó Kluge.