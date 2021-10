EU solo dará entrada a extranjeros totalmente vacunados, ¿por qué?

Solamente los extranjeros vacunados podrán entrar a Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos anunció este lunes que permitirá a partir de comienzos de noviembre la entrada en el país de los viajeros internacionales, incluidos los de la Unión Europea, el Reino Unido, China y Brasil, que estén vacunados con el esquema completo.

El gobierno de Estados Unidos extendió las restricciones en el paso fronterizo terrestre para México y Canadá hasta el próximo 21 de octubre. Este bloqueo impide viajes no esenciales como el turismo por parte de extranjeros.

La Unión Americana cerró la frontera desde marzo de 2020, como medida para controlar la pandemia de covid-19. Esta nueva extensión fue confirmada por el coordinador de la Casa Blanca para el covid-19, Jeff Zients.

EU solo dará entrada a extranjeros vacunados y extiende cierre de frontera con México

El presidente Joe Biden irá este lunes a Nueva York para la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde podría dar un discurso sobre aspectos de la pandemia de coronavirus.

Los viajeros deben mostrar prueba de vacunación y un test negativo realizado tres días antes del viaje, indicó Jeff Zients, jefe del equipo de respuesta contra la covid-19 de la Casa Blanca en conferencia de prensa virtual que además explicó:

Estas restricciones de viaje, aplicadas inicialmente por el expresidente Donald Trump (2017-2021), estaban en vigor desde el inicio de la pandemia en 2020 y habían sido mantenidas por el actual mandatario, Joe Biden, quien llegó a la Casa Blanca en enero de este año:

"Este nuevo sistema de viaje internacional sigue las recomendaciones de la ciencia, para mantener los vuelos aéreos internacionales a EU seguros, al requerir los extranjeros estar completamente vacunados para volar a EU e implementa adicionales y estrictos protocolos de seguridad".

Los viajeros internacionales completamente vacunados no deberán cumplir cuarentena una vez llegan a territorio estadounidense, pero sí que deberán facilitar datos de contacto para facilitar el rastreo en caso de contagio.

Zients subrayó, no obstante, que para los estadounidenses no vacunados deberán presentar un test negativo un día antes de su salida, y volver a someterse a la prueba una vez en Estados Unidos.

¿Viajes internacionales?

La recomendación principal de los Centers for Disease Control and Prevention (CDC) es no hacer viajes internacionales hasta que se tenga la vacunación completa:

"Los viajeros con la vacuna completa tienen menos probabilidad de contagiarse y propagar la covid-19. Sin embargo, los viajes internacionales suponen riesgos adicionales, e incluso los viajeros totalmente vacunados podrían correr mayor riesgo de contagiarse y posiblemente propagar ciertas variantes de covid-19. La situación del COVID-19, incluida la propagación de variantes nuevas o preocupantes, difiere según cada país. Todos los viajeros deben prestar especial atención a las condiciones de su lugar de destino antes de viajar".

Se puede considerar que las personas completaron su vacunación cuando:

1. Dos semanas después de su segunda dosis de una serie de 2 dosis, como las vacunas de Pfizer o Moderna.

2. Dos semanas después de recibir una vacuna de dosis única, como la vacuna Janssen de Johnson & Johnson

Si no se reúnen los requisitos anteriores, no hay vacunación completa y se sugiere tomar todas las precauciones hasta estar totalmente vacunado.

Las prolongadas restricciones de viaje del gobierno estadounidense habían sido especialmente criticadas por los socios europeos, donde el porcentaje de vacunación es bastante mayor que el existente en EU.

Con información de: La Silla Rota y CDC