Especialistas logran que mujer paralitica vuelva a caminar

Una de las formas de volver a caminar que tendrían las personas con parálisis sería la implantación de un microchip.

Elementos del Hospital Universitario de Lausana (CHUV) y la Escuela Politécnica Federal de Lausana (EPFL) lograron que una mujer que llevaba un año postrada debido a una enfermedad neurodegenerativa volviera a usar sus piernas después de que le pusieran un implante electrónico que le reactivó los nervios de la médula espinal.

Volver a caminar: un microchip, la esperanza para las personas con parálisis

Mayo Clinic apunta que una lesión en la médula espinal generalmente causa modificaciones permanentes en la sensibilidad, la fortaleza y otras funciones corporales debajo del sitio de la lesión.

Esta clínica detalla que la gravedad de la lesión suele ser denominada “integridad” y se clasifica como completa (si se pierde toda capacidad para controlar el movimiento) o incompleta (si todavía se tiene cierta actividad motora o sensorial debajo de la zona afectada).

Los investigadores de las universidades suizas ya habían planteado la hipótesis de que una disposición de electrodos encaminada al conjunto de raíces dorsales que están involucradas en los movimientos del el tronco y las piernas podía dar como resultado una eficacia superior, restaurando actividades motoras más diversas tras la lesión de médula espinal más severa.

“Establecimos un marco computacional que nos indicó la disposición óptima de los electrodos en un nuevo cable de pala y dirigió su posicionamiento neuroquirúrgico. También creamos un software que respalda la configuración rápida de programas de estimulación específicos de la actividad y reproducen la activación natural de las neuronas motoras involucradas en cada actividad”, explicaron los expertos en el artículo original publicado el 7 de febrero en Nature.

En dicha ocasión, los especialistas del CHUV y la EPFL indicaron que la estimulación eléctrica epidural (EES) que se dirige a las raíces dorsales de los segmentos lumbosacros tiene la capacidad de restaurar la capacidad de caminar en individuos con lesión de médula espinal (LME).

Después probaron las neurotecnologías en tres individuos con parálisis sensoriomotora total como parte de un ensayo clínico en curso y vieron resultados 24 horas después.

“Los programas de estimulación específicos de la actividad permitieron a estas tres personas andar en bicicleta, nadar, ponerse de pie, caminar y controlar los movimientos de su tronco”, mencionaron los investigadores.

La nueva investigación

Su nuevo estudio fue publicado el 7 de abril en The New England Journal of Medicine y detalla que implantaron un sistema para restaurar la regulación de la presión arterial y permitir que la paciente con atrofia multisistémica se parara y fuera capaz de volver a caminar después de haber perdido dichas habilidades por una hipotensión ortostática.

“Nuestro sistema involucraba estimulación eléctrica epidural administrada sobre la médula espinal torácica con acelerómetros que detectaban modificaciones en la posición corporal”, escribieron los especialistas.

El implante se colocó directamente en la médula espinal y tuvo éxito, pues le reactivó los nervios de la médula espinal permitiéndole volver a caminar.