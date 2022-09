¿Qué enfermedades tiene Andrés Manuel López Obrador? De acuerdo con el hackeo a los servidores de la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA), el presidente de México tiene tres padecimientos: gota, hipotiroidismo y angina inestable.

Aquí te explicamos más sobre ellos.

Enfermedades de AMLO: ¿En qué consisten?

Durante la conferencia de prensa matutina, el presidente detalló que todo lo que se dijo en el hackeo es cierto y ha sido expresado.

“Si acaso, lo de la ambulancia que fue a Palenque a principios de enero porque había un riesgo de infarto. Y me llevaron al hospital y recomendaron un cateterismo, si ustedes se acuerdan de eso, me dijeron hay que hacerlo. Les pedí unos días y me dio covid-19 y tuve que esperar a que pasara la infección”, explicó.

“Fui al hospital y me hicieron el cateterismo. Lo demás de que tiroides, pues sí, los médicos hacen análisis de todos y pastillas…Que no acepte pastillas para la gota no quería, pero me vencieron los médicos. Presionan, no crean, pero terminé con un cóctel que tomo por las noches”: AMLO

La enfermedad de gota es un problema muy doloroso y frecuente, sobre todo en hombres de edad madura, aunque puede afectar a cualquiera. Existen muchas causas de su desarrollo, pero las más frecuentes son los malos hábitos de vida que incrementan los niveles de ácido úrico en sangre.

Mayo Clinic define al padecimiento de gota como un problema complejo de artritis que se caracteriza por ataques repentinos de:

Dolor

Hinchazón

Enrojecimiento

sensibilidad en las articulaciones (sobre todo en la articulación que se encuentra en la base del dedo gordo del pie)

Se trata de un padecimiento producido por el depósito de cristales microscópicos de ácido úrico en las articulaciones.

La Clínica Universitaria de Navarra señala que el hipotiroidismo es el cuadro clínico que deriva de una reducida de la glándula de tiroides.

Por su parte, la angina inestable es un padecimiento en el que el corazón no recibe suficiente flujo de sangre y oxígeno.