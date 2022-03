Encuentran sustancias cancerígenas en productos de cuidado personal

En julio de 2021, la compañía Johnson & Johnson retiró 5 marcas de protectores solares en spray debido a la presencia de benceno. Ahora más de seis meses después se han sumado otras marcas de productos de cuidado personal que contienen sustancias que incrementan el riesgo de cáncer.

¿Cómo nos afecta el benceno? ¿Qué es esta sustancia y por qué es dañina para las personas?

Benceno, una de las sustancias que incrementan el riesgo de cáncer puede estar en tu crema

¿Qué tanto revisas los componentes de los productos que te llevas a la cara o te pones en las manos?

Un laboratorio independiente llamado Valisure probó 662 artículos de cuidado personal en Estados Unidos y descubrió que 180 de estos tenían niveles “que pueden poner en riesgo la vida de quien los use”.

El benceno, que es una de las sustancias que incrementan el riesgo de cáncer, fue detectado con mayor frecuencia en los productos en aerosol o spray, y el laboratorio señaló que la contaminación está tan extendida que quizá tenga un mayor alcance de lo que sugiere la investigación.

¿Qué es el benceno?

El Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos define al benceno como una sustancia química líquida que no tiene color o a veces es de tonalidad amarilla. Su uso principal es como solvente en la industria de la química y la farmacéutica, como producto intermedio en la síntesis de una gran cantidad de sustancias químicas y en la gasolina.

“La gente se expone al benceno principalmente por respirar aire que contiene dicha sustancia química. Esto es peligroso porque puede incrementar el riesgo de padecer leucemia y otros padecimientos de la sangre”, advierte este instituto.

¿Qué productos fueron retirados por presencia de benceno?

“El benceno ni siquiera debería estar ahí”, mencionó el director ejecutivo de Valisure, David Light, en una entrevista con The Guardian.

En 2021, este laboratorio ya había encontrado presencia de estas sustancias en sanitizantes de manos, protectores solares, desodorantes, shampoos en seco, acondicionadores y tratamientos contra hongos.

Ahora, el benceno ha sido encontrado en productos de Procter & Gamble, Bayer, CVS y Johnson & Johnson, que retiraron los productos del mercado con esta sustancia, incluyendo de marcas que son muy distribuidas como Herbal Essences, Aveeno, Coppertone, Brut, Neutrogena, Lotrimin, Sure, Secret, Pantene, Tinactin y Old Spice.

De los desinfectantes para manos que fueron retirados del mercado, destacan marcas como:

Art Naturals

Best Brands

Natural Wunderz

De acuerdo con Light, el US Department of Health and Human Services ya señaló que no hay niveles seguros de benceno, por lo que las personas deben tener cuidado.

(Con información de The Guardian)