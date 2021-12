El doctor Francisco Moreno señaló que en México podría darse una cuarta ola de contagios de covid-19 como la que hay actualmente en Europa y Estados Unidos, sino se toman las medidas preventivas adecuadas en las cenas de Navidad y Año Nuevo.

En la última semana en nuestro país el número de infectados por covid-19 aumentó de 2500 a 4300, solo el 54% de los mexicanos está vacunado con al menos una dosis y la inmunidad empieza a disminuir a partir de los 6 meses.

(Foto: Freepik)

Reforzar las medidas básicas de prevención

Para no enfermarse en esta época invernal se debe usar cubrebocas, abrigarse bien, no asistir a reuniones numerosas, no asistir a fiestas con diferentes grupos, y si esto no se puede evitar, de preferencia estar en espacios ventilados.

Cenas de Navidad y Año Nuevo

De preferencia todos los asistentes deben estar vacunados con las dos dosis de la vacuna, aun así, debe haber un número limitado de personas, deben usar cubrebocas, incluidos los niños, que estén en un lugar ventilado y que todos hagan una minicuarentena y prueba de antígenos antes de las cenas de Navidad y Año Nuevo y cualquiera con síntomas de catarro o ardor de garganta es mejor que no asista.

(Foto: Freepik)

Vacunación en Estados Unidos

En Estados Unidos están vacunando con un tercio de la dosis a niños de 5 a 12 años, y está próximo a aprobarse que sean vacunados niños de 6 meses a 5 años con décimo de la dosis.

“El esquema de vacunación debió plantearse con tres dosis desde el principio (se han enterado sobre la marcha)”, dijo el doctor Fauci.

(Foto: Pixabay)

Aplicación de las vacunas

Johnson era monodosis, pero requiere de una revacunación al segundo mes.

Necesitan terceras dosis de la misma vacuna: Pfizer y Moderna.

Si las dos primeras dosis fueron de la misma vacuna, la tercera dosis puede ser diferente: Pfizer Pfizer Moderna, Moderna Moderna Pfizer, AstraZeneca AstraZeneca Pfizer o Johnson Johnson Pfizer. También es muy importante que las personas se apliquen la vacuna contra influenza.

Para saber más de...¿Cómo funcionan las vacunas contra el covid-19?