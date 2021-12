En EUA, los adolescentes de 16 a 17 años podrán recibir 3a dosis covid

Por medio de un comunicado, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) informaron que actualizaron sus pautas para vacunación a menores de edad para que aquellas personas de 16 a 17 años que ya tengan el esquema primario de vacunación de Pfizer completo puedan recibir una tercera dosis de refuerzo.

En su publicación, los CDC mencionan que respaldan las recomendaciones actualizadas hechas por el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP) para la prevención del coronavirus, expresando una preferencia clínica por que las personas reciban una vacuna de Pfizer-BioNTech y Moderna (ARNm) sobre la vacuna de Johnson & Johnson. ¿Cuál es la condición para que los jóvenes de 16 a 17 puedan recibir una tercera dosis? Aquí te lo decimos.

Vacunación a menores de edad: mientras más gente esté vacunada, mejor. Pero…

Dentro de su comunicado, los CDC mencionan que no todas las personas de 16 a 17 años serán elegibles para la tercera dosis en vacunación a menores de edad:

+ Cuando se recibió la vacunación de Pfizer:

Pueden recibir un refuerzo personas de 16 a 17 años

Deben recibir refuerzo adultos mayores de 18 años

Se podrá recibir una dosis de refuerzo por lo menos seis meses después de completar el esquema primario de vacunación

+ Si se recibió Moderna:

Adultos mayores de 18 años deben recibir la tercera dosis

Por lo menos 6 meses después de completar la serie de vacunación primaria

+ Si se recibió Johnson & Johnson:

Adultos mayores de 18 años deben recibir la tercera dosis

Por lo menos 2 meses después de completar su vacunación primaria contra el coronavirus

foto: CDC.gov

“Dado el estado actual de la emergencia sanitaria tanto aquí como en todo el planeta, el ACIP reafirma que recibir cualquier vacuna es mejor que no estar inyectado. La gente que no pueda o no desee recibir una vacuna de ARNm seguirá teniendo acceso a la vacuna de Johnson & Johnson”, concluyen los CDC.