EMA no autorizará pastilla vs covid de Merck por "datos problemáticos"

De acuerdo con fuentes consultadas por The Financial Times, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) no dará su aprobación a la pastilla contra el covid de Merck, debido a la existencia de “datos problemáticos”.

Su píldora contra el coronavirus, también conocida como Molnupiravir, ya fue autorizada en Estados Unidos por la Food & Drug Administration (FDA), pero se ha encontrado con una barrera por parte de la EMA, informaron a dicho medio personas familiarizadas con el proceso de aprobación.

Pastilla contra el covid de Merck: su autorización en Europa es improbable

La EMA le había dado un visto bueno preliminar en 2021 a la pastilla contra el covid de Merck gracias a los datos positivos mostrados en un inicio e incluso dio recomendaciones para su uso, lo que permitió una prescripción por parte de los estados miembros, pero después se descubrió que la efectividad no era tan alta.

The Financial Times apunta que, de acuerdo con revisiones pasadas, su eficacia era menor de la esperada, en un 30%. La FDA, que ya le había dado el visto bueno, restringió su uso y Francia canceló su pedido. La EMA se negó a comentar sobre la revisión en curso.

Para que la pastilla contra el covid de Merck sea eficaz, debe ser tomada en los cinco días posteriores al comienzo de los síntomas, y las personas deben ingerirlas dos veces al día durante una semana (cinco días).

Tan bajo porcentaje de efectividad hizo que una persona cercana al asunto le dijera al medio que la pastilla era una decepción, pues "empezó a estar en los límites de lo que es considerado como beneficio".

The Financial Times indica que, de acuerdo con los funcionarios europeos, existiría un beneficio por parte de los sistemas nacionales de atención médica a la pastilla contra el coronavirus de Pfizer, llamada Paxlovid, que ha demostrado una reducción en el riesgo de hospitalización o muerte del 89%.

En un principio se tenía esperanzas de que la pastilla contra el covid de Merck fuera efectiva contra el coronavirus y sus variantes, incluida ómicron, pero la baja efectividad sería un impedimento para su autorización en Europa.

(Con información de Financial Times)