El síndrome que causó una parálisis facial a Justin Bieber

El cantante canadiense Justin Bieber, contó a sus fans que no se encuentra bien de salud, pues padece un síndrome que le causó una parálisis facial. A través de un video en sus redes sociales dijo que tendrá que estar un tiempo alejado de los escenarios.

¿A qué se debe la parálisis facial de Justin Bieber? El propio cantante lo confirma.

Detalló que todo se debe al síndrome de Ramsay Hunt, que le afectó un nervio del oído y eso derivó en una parálisis de la mitad de su rostro. En el video, se ve cómo el joven de solo 28 años, no puede parpadear con uno de sus ojos y solo puede sonreír de un lado de la boca.

"Como probablemente puedan ver en mi cara, tengo este síndrome llamado síndrome Ramsay Hunt, y es por este virus que ataca el nervio en mi oído, en mis nervios faciales, y provocó que mi cara tuviera parálisis, como pueden ver este ojo no parpadea, no puedo sonreír de este lado de mi cara, esta fosa nasal no se mueve, así que hay una parálisis total en este lado de mi cara", expresó Justin Bieber sobre su padecimiento.

¿Qué es el síndrome de Ramsay Hunt que padece Justin Bieber?

De acuerdo con Mayo Clinic, el síndrome de Ramsay Hunt, también llamado herpes zóster ótico, ocurre cuando un brote de culebrilla afecta el nervio facial cerca de uno de los oídos.

La principal molestia que causa es la erupción dolorosa de la culebrilla, pero también puede causar parálisis facial y pérdida auditiva en el oído afectado.

(Foto: Pinterest)

¿A qué se debe este problema? El síndrome de Ramsay Hunt es consecuencia del mismo virus que causa la varicela. Es importante recordar que después de que la varicela desaparece, el virus aún vive en los nervios, por lo que años después, puede reactivarse. Cuando lo hace, puede afectar los nervios faciales.

Los expertos señalan que el tratamiento oportuno del síndrome de Ramsay Hunt puede reducir el riesgo de complicaciones, que pueden incluir debilidad muscular facial permanente y sordera.

Este síndrome que padece Justin Bieber, tiene dos signos y síntomas principales, que son:

Sarpullido rojo doloroso con ampollas llenas de líquido en, dentro y alrededor de un oído

Debilidad o parálisis facial en el mismo lado del oído afectado

Otros síntomas pueden incluir:

Dolor de oído

Pérdida de la audición

Zumbido en los oídos

Dificultad para cerrar un ojo

Vértigo

Cambio en la percepción del gusto o pérdida del gusto

Boca y ojos secos

Justin Bieber debe hacer ejercicios faciales para la parálisis

Justin Bieber reiteró que el asunto es "bastante serio" y que deberá tomarse un tiempo para recuperar su salud.

"Desearía que este no fuera el caso, pero obviamente mi cuerpo me dice que tengo que bajar el ritmo, y espero que ustedes entiendan. Usaré este tiempo para descansar y relajarme, y volver al 100% para poder hacer lo que vine hacer desde que nací", aseguró a sus admiradores.

(Foto: Instagram)

Por el momento, el cantante practica ejercicios faciales que le ayudarán a mejorar su condición, por lo que explicó a sus fans que deberán esperar para verlo regresar a los escenarios.

“Voy a mejorar, estoy haciendo todos estos ejercicios faciales para que mi cara vuelva a la normalidad, y volverá a la normalidad solo con el tiempo, no sabemos cuánto tiempo tomará, pero todo va a estar bien", destacó.

¿Cómo se trata el síndrome de Ramsay Hunt?

La Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, indica que generalmente se recetan antinflamatorios fuertes llamados esteroides (como la prednisona) para tratar el síndrome de Ramsay Hunt. Se pueden administrar antivirales, como aciclovir o valaciclovir.

(Foto: Pexels)

Algunas veces, también se necesitan analgésicos fuertes si el dolor persiste incluso con el uso de esteroides.

Mientras se tenga debilidad facial, se requiere usar un parche ocular para prevenir lesión a la córnea y otro daño al ojo si éste no cierra completamente. Algunas personas pueden usar un lubricante especial para los ojos en la noche y lágrimas artificiales durante el día para evitar que el ojo se seque.

Si no hay mucho daño al nervio, es posible estar bien por completo en unas pocas semanas. Si el daño es más grave, hay riesgo de no recuperarse por completo incluso después de varios meses.

(Con información de Mayo Clinic, MedlinePlus)

Para saber más de...Cuidado, éstas son las 8 enfermedades más difíciles de diagnosticar