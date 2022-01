"El pico de contagios en Estados Unidos todavía no llega": experto

La situación del coronavirus en Estados Unidos va de mal en peor: de acuerdo con la Johns Hopkins University, es el país con más casos y decesos por covid-19 en el mundo, un especialista advirtió que en los próximos días podrían subir los contagios y por si fuera poco, los hospitales están tan saturados, que el presidente Joe Biden tuvo que pedir apoyo a las fuerzas armadas para atender a los pacientes, pues los médicos no se daban abasto.

Por si fuera poco, la directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa Etienne, mencionó que de 3.4 millones de casos que se tenían el 1 de enero, las infecciones por el coronavirus en el continente americano casi se duplicaron a 6.1 millones siete días después… unas cifras récord para la región.

Esto es lo que se sabe al momento de la situación del coronavirus en Estados Unidos.

Situación del coronavirus en Estados Unidos: ¿Después de la tormenta sale el sol?

De acuerdo con el doctor y decano de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Brown, Ashish Jha, el pico máximo de contagios de coronavirus en la nación de las “barras y las estrellas” llegará a finales de enero de 2022 y será alimentado por la variante ómicron, ahora presente en casi todo el mundo. Sin embargo, la semana del 10 de enero y la del 17, indica, serán fundamentales, pues CNN indica que Estados Unidos puede iniciar esta semana con la administración de una cuarta dosis de la vacuna contra el coronavirus a las personas que tienen una inmunosupresión grave.

La Johns Hopkins University menciona que actualmente Estados Unidos tiene 63 millones 617 mil 210 casos y 845 mil 707 defunciones totales por coronavirus. Del total de contagios, se han dado 12 millones 809 mil 099 y 40 mil 735 fallecimientos en los últimos 28 días.

“Nos encontramos viendo que están pasando dos cosas en conjunto: muchos vacunados se están infectando y muchos no vacunados y personas en grupos de alto riesgo que no han recibido la tercera dosis se encuentran llenando los hospitales. Con la infección en vacunados vamos bien. Con la vacunación estamos evitando en especial una enfermedad grave y que haya una hospitalización, pero, por otra parte, con los no vacunados e individuos en grupos de riesgo, nuestros sistemas hospitalarios se encuentran bajo una gran presión”, explicó Jha para el programa “This Week” de ABC.

En sus palabras, se debe empezar a pensar en una estrategia a largo plazo sobre la mejor manera de manejar el coronavirus y no pasar de un incremento a otro sintiendo que no existe un enfoque a futuro.

Biden pide ayuda a los militares para los hospitales

Esa saturación que advertía el doctor Jha de la saturación en hospitales se está viendo actualmente en EUA, pues el presidente Joe Biden anunció que va a concretar el anuncio que ya había hecho en semanas anteriores, cuando indicó que las fuerzas armadas estadounidenses iban a prestar apoyo a los servicios sanitarios de salud.

Ahora, el 13 de enero, Biden anunció que habrá un despliegue "incrementado" de personal médico militar para auxiliar a los hospitales que se enfrentan a un aumento de casos covid debido, en gran parte, a ómicron. A partir de la semana del 17 de enero, mil militares serán enviados a seis estados: Ohio, Nueva Jersey, Nuevo México, Rhode Island, Nueva York y Michigan, indicó un trabajador de la Casa Blanca.

Dichas cifras se suman a los más de 800 militares y personal de emergencia que han sido desplegados en 24 estados, tribus y territorios de la nación desde el 24 de noviembre.

(Con información de CNN y ABC News)