El mundo supera los 500 millones de casos de coronavirus

Los casos de covid en el planeta ya superan los 500 millones y si bien se tiene un esquema de vacunación en la mayoría de los países, existen naciones que han tenido dificultades para conseguir las dosis.

A principios de enero se tenían un total de 300 millones de casos de covid en el planeta, para comienzos de febrero se pasó a 400 millones y en los primeros 10 días de abril se pasaron los 500 millones.

Casos de covid en el planeta siguen en aumento: ¿Nos dará tregua la pandemia?

De acuerdo con el New York Times (NYT), es casi seguro que existan más infecciones de los 500 millones, pues una gran cantidad de ellas no se han detectado o informado. Este medio precisa que la brecha de informes solo puede incrementarse a medida que algunas naciones, incluido Estados Unidos, reduzcan las pruebas oficiales.

Sin embargo, esto no es visto como algo seguro por el epidemiólogo de la Universidad de Washington y ex miembro de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), Ali Mokdad.

“Si no hay pruebas, entonces no podemos saber qué variantes tenemos. Eso es peligroso”, mencionó Mokdad.

Los funcionarios regionales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) pidieron recientemente a las naciones africanas que incrementaran las pruebas y el rastreo de contactos y también instaron a algunos países del Continente Americano que redoblen los esfuerzos para aumentar la vacunación y las pruebas, ya que los casos siguen siendo más altos en Europa. Un análisis de la OMS también estimó recientemente que el 65% de los africanos habían sido infectados con la covid-19 a partir de septiembre de 2021, lo cual es casi casi 100 veces la cantidad de casos confirmados en la región.

Se ha podido ver una disminución en los contagios y en los decesos, pero existe la posibilidad de que muchas naciones con menos dinero solo hayan detectado una pequeña fracción de los casos en sus poblaciones y sus cifras más recientes hayan pasado por alto muchos resultados de pruebas rápidas en el hogar que nunca se informaron.

El otro problema con los casos de covid en el planeta es que una gran cantidad de personas infectadas no se hacen las pruebas debido a que no presentan síntomas, quieren evitar las consecuencias de decir que salieron positivos, eligen no hacerlo por otras razones o no tienen acceso a los tests.

Por ello, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus advirtió que el mundo sigue en la fase aguda de la pandemia y muchos expertos de salud están de acuerdo.

La cifra estimada de casos de covid en el planeta es de 500 millones, pero la cantidad puede ser mayor. ¿Ya te hiciste la prueba?

(Con información de New York Times)