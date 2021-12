El mundo no está listo para otra pandemia, revela estudio mundial

Ha pasado más de un año desde que empezó la emergencia sanitaria por el coronavirus y la tecnología se ha movido para permitirnos tener vacunas en tiempo récord, se conocen las medidas que pueden salvarnos de contagios y lo que debemos hacer para evitar enfermarnos. Sin embargo, de acuerdo con un nuevo estudio, el mundo no está listo para la próxima pandemia.

El problema no está solo en que no estemos listos para la próxima pandemia, sino que muchos países no estarían capacitados para afrontar nuevos brotes de enfermedades, revelaron investigadores el miércoles 8 de diciembre. ¿De dónde se obtuvieron estos datos?

Si llega una próxima pandemia, el escenario mundial podría ser peor

De acuerdo con el Índice de Seguridad Sanitaria Global, ningún país tuvo una buena calificación y carecen de ciertas capacidades críticas, lo que dificulta su capacidad de respuesta efectiva contra el coronavirus y reduce su preparación para la próxima pandemia y futuras amenazas epidémicas.

En una puntuación de 100, el mundo no superó los 40, reveló el documento del Índice de Seguridad Sanitaria Global.

“La puntuación global media en todos los países es de 38.9 de 100, y ni una sola nación puntuó en algún nivel superior. Cuatro de las seis categorías: prevención, detección y notificación, respuesta y sistemas de salud mostraron puntajes promedio por debajo de 40 de 100”, menciona el informe.

Esto no fue lo único. Parece que desde que llegó la pandemia, se empezó a bajar la guardia, detalla el Índice de Seguridad Sanitaria Global.

“Se mostró que desde 2019 existieron disminuciones generales en tres categorías: prevención, respuesta, y entorno de riesgo. Las naciones tienen brechas importantes a nivel nacional que deben ser abordadas”, dicen los realizadores del informe sobre los riesgos que implicaría la llegada de una próxima pandemia.

¿Qué se puede aprender de esto? Los autores señalan que algo que debe ser entendido es que la covid-19 no respeta las fronteras ni las restricciones aéreas que han impuesto o quieren imponer algunos países, pues “cuando una emergencia por enfermedad empieza en una parte del mundo, todas las naciones pueden estar en riesgo, independientemente de los ingresos y la ubicación geográfica”.

Algunos de los puntos que destacaron los especialistas fueron:

+ En los pasados tres años, 155 naciones no han asignado fondos nacionales que no sean de emergencia para mejorar su capacidad de abordar posibles epidemias; de ellos, solo dos países de bajos ingresos tienen evidencia de fondos asignados.

+ El puntaje promedio general de los sistemas de salud continua siendo bajo en todos los países, con 31.5 puntos de 100.

+ 69 naciones poseen una capacidad sanitaria insuficiente en clínicas, hospitales y centros comunitarios.

+ El 40% de los países no tiene un apartado en su constitución que garantice explícitamente el derecho de los ciudadanos a una atención médica. Dicha estadística no varía en gran medida incluso en todos los grupos de ingresos.