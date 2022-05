El asma no solo impacta en la respiración, también en lo económico

La Secretaría de Salud menciona que una cantidad cercana al 7% de la población mexicana tiene asma, un padecimiento crónico que no solo las asfixia físicamente, sino que tampoco los deja respirar en su totalidad cuando necesitan hacer gastos.

Tener asma puede llegar a ser mortal si la enfermedad no es controlada y la Asthma and Allergy Foundation of América advierte que, en promedio, 11 estadounidenses fallecen cada día debido a esta enfermedad. El tratamiento está disponible y las herramientas para atender a los pacientes también, pero no todos tienen el poder adquisitivo para cuidar su salud.

Las consecuencias del asma van más allá de un simple problema respiratorio

Mayo Clinic detalla que el asma es una enfermedad en la que las vías respiratorias se hinchan y estrechan, lo que puede generar mayor mucosidad. Esto puede complicar la respiración y provocar tos, sibilancia (un silbido al inhalar y exhalar) y falta de aire.

Actualmente este padecimiento no tiene cura, pero sus síntomas pueden ser controlados. La afección suele cambiar con el tiempo, por lo que es importante trabajar con los médicos para que se haga un seguimiento de los signos y síntomas, ajustando el tratamiento según sea necesario.

De acuerdo con la alergóloga e inmunóloga Gabriela Gallardo, se estima que en México los costos anuales derivados de la atención del asma rondan los 35 millones de dólares y pueden llegar a representar hasta el 19% de los ingresos familiares.

Cuando no se tiene un tratamiento adecuado, el deterioro de la productividad y el ausentismo pueden llegar a ser de casi el doble que en los casos controlados, menciona el doctor y neumólogo pediatra y miembro de la Sociedad Mexicana de Pediatría, Carlos García Bolaños.

Tener asma no solo le “pega” a las personas que lo sufren, sino también a su entorno. García Bolaños señala que un asma severo o complicado de tratar puede derivar en una reducción de la productividad del 10% y predecir la asistencia a hospitalización y servicios de urgencia, lo cual puede poner en riesgo el empleo que se tiene.

De hecho, el Instituto Nacional de Pediatría menciona que la cantidad de años de vida perdidos por incapacidad es de aproximadamente 15 millones de días por año, o lo que es lo mismo, el 1% de los años de vida perdidos por incapacidad en todo el planeta. A esto se le suman 13.8 millones de días de escuela perdidos año con año por los menores y adolescentes afectados por asma.

“En la actualidad sólo el 50% de los pacientes logra un óptimo apego al tratamiento, causando exacerbaciones y complicaciones que ponen en riesgo sus vidas”, lamenta el doctor García Bolaños.

Sus recomendaciones son las siguientes:

Si el pequeño tiene tos con flemas, silbido en el pecho o dificultad para respirar más de 3 veces en un año, a cualquier edad, debe acudir al neumólogo pediatra para establecer el diagnóstico rápidamente e iniciar el tratamiento.