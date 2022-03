El aislamiento social y la soledad se relacionan con un mayor riesgo de enfermedades cardíacas, infartos y muertes por dichos padecimientos entre mujeres posmenopáusicas, según un nuevo estudio.

Incluso cuando se ajustaron otros factores de riesgo como el tabaquismo y el sedentarismo, el aislamiento social y la soledad se relacionaron con mayores probabilidades de desarrollar una condición cardíaca e infartos en las mujeres en un 8% y 5% respectivamente. En el caso de las mujeres de mayor edad con mayores niveles de aislamiento social y soledad, el riesgo se incrementó hasta en un 27%.

(Foto: Pexels)

¿El aislamiento social y la soledad pueden ser causa de un infarto?

La investigación fue publicada en el Journal Of the American Medical Association y observó el aislamiento social y la soledad durante 8 años en casi 58 mil mujeres por medio de cuestionarios. Las participantes no tenían historial de infarto, derrame cerebral u otras enfermedades del corazón.

Durante el estudio, 1,599 mujeres tuvieron un nuevo diagnóstico de una enfermedad coronaria, accidente cerebrovascular o murieron a causa de una enfermedad cardíaca.

"Esto es una fuerte señal para nosotros de que hay alguna vía que está causando niveles más altos de enfermedades cardiovasculares entre las personas que están socialmente aisladas y solas", dice el coautor John Bellettiere, profesor asistente de epidemiología en la Escuela Herbert Wertheim de Salud Pública y Ciencia de la Longevidad Humana.



Para saber más de...Enfermedades del corazón: estas son las más comunes

¿Qué son las ECV?

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) ocurren en el sistema circulatorio, afectan las estructuras del corazón y le provocan daños. Son la principal causa de muerte en el mundo: 17 millones de personas al año. Son causadas por sedentarismo, abuso de sustancias nocivas, la diabetes y la obesidad. ▲ (Foto: http://www.scientificanimations.com, Coronary Artery Disease, CC BY-SA 4.0)

Infarto al corazón (miocardio)

Se produce cuando ocurre un bloqueo de la sangre que va al corazón, órganos y tejidos debido a la acumulación excesiva de grasa y colesterol que tapan las arterias. Un infarto crea presión y dolor en el pecho y los brazos, náuseas o indigestión, fatiga y mareos. ▲ (Foto: https://www.scientificanimations.com/, Types of Stroke, CC BY-SA 4.0)

Derrames cerebrales

Ocurre cuando el suministro de sangre que llega al cerebro se detiene, se detiene el oxígeno y las células mueren. Sus síntomas son: dificultad para hablar, parálisis y problemas de movilidad; se deben atender rápido para evitar daños cerebrales y discapacidades permanentes. ▲ Hipertensión

Cuanta más sangre bombea el corazón y mientras más estrechas son las arterias, mayor será la presión arterial. No hay síntomas específicos, pero un chequeo de rutina la puede detectar. Puede causar: infartos, derrames cerebrales, insuficiencias cardíacas y demencia.

▲ Angina de pecho

Es un dolor y presión fuerte en el pecho que ocurre cuando se reduce el flujo sanguíneo al corazón por el exceso de grasa en las arterias. Esto es normal cuando se presenta al realizar un esfuerzo físico pero se vuelve preocupante cuando ocurre en reposo y dura varios minutos; de ser el caso, puede indicar el inicio de un ataque cardiaco.

▲ Arritmia

Es un problema del ritmo cardíaco en el que el corazón puede latir muy rápido (taquicardia) o bradicardia (muy lento). Sus síntomas son: falta de aire, mareos, desmayos y dolor en el pecho. De no ser atendida con rapidez puede provocar un paro respiratorio o cardíaco y la muerte. ▲ Insuficiencia cardíaca

El corazón es incapaz de bombear la cantidad necesaria de sangre para el correcto funcionamiento del cuerpo. Sus síntomas son: cansancio repentino, sensación de ahogo durante el reposo, tos seca y persistente y desmayos. La IC es la primera causa de hospitalización en personas mayores de 65 años.

▲

Adultos mayores, población con mayor aislamiento social

El aislamiento social y la soledad son dos grandes problemas en la actualidad, sobre todo en adultos mayores, especialmente las mujeres quienes son la mayoría de dicho grupo, explica la doctora Kathryn Rexrode, jefa de la División de Salud de la Mujer del Departamento de Medicina del Brigham and Women's Hospital de Boston.



Dado que hay una relación clara entre el aislamiento social, la soledad y una salud pobre que incluye enfermedades del corazón, lo que se debe de hacer es identificar a las personas que estén en riesgo de estar solas. Rexrode afirma que el estudio enfatiza la necesidad de pensar en intervenciones que reduzcan el aislamiento social y la soledad, especialmente en la población mayor.



(Foto: Pexels)

Conexión humana, necesaria para sobrevivir

Asimismo puede ser de ayuda medir el aislamiento social y la soledad como parte de la atención primaria estándar en los adultos mayores para identificar posibles pacientes de riesgo. Eso se puede hacer mediante un cuestionario o creando un índice de puntuación para tomar el pulso a la conexión social de las personas, agregan los autores del estudio.



La conexión e interacción es una necesidad básica en los seres humanos, sin embargo, a medida que la gente envejece suele pasar más tiempo sola. No solo ésta, sino otras investigaciones han relacionado el aislamiento social y la soledad con enfermedades como la demencia, la depresión y un sistema inmune debilitado.



¿Cómo saber si un ser querido se puede sentir solo o está socialmente aislado?

Éstas son algunas señales:

Vivir solo



Incapacidad de salir de casa

Es un cuidador primario

Tiene problemas de audición

Recientemente experimentó una pérdida o un cambio importante en su vida

Vive en un lugar peligroso

Siente una falta de propósito

Tips para mantenerse conectado con los demás

Existen algunas formas de mantenerse conectado y activo para evitar los efectos negativos del aislamiento social y la soledad:

Programa un tiempo cada día para ponerse en contacto con la familia y amigos en persona, por teléfono, correo electrónico, videochat o redes sociales.

Retoma un hobbie.

Asiste a una clase para aprender algo nuevo.

Ofrécete como voluntario para ayudar a otros en tu comunidad.

Adopta una mascota si puedes cuidarla.

Sigue leyendo:

Con información de: Web MD