En el cáncer de próstata, los países desarrollados presentan el 90% de sus casos en etapa localizada cuando tiene la mayor oportunidad de curación; en los países subdesarrollados, el 70% de los casos de este cáncer se encuentran en etapas avanzadas.

Las políticas públicas e ideologías no son los culpables, dice el doctor Miguel Ángel Álvarez, médico adscrito al servicio de tumores urogenitales del Instituto Nacional de Cancerología INCan, es que muy pocos hombres practican el autocuidado.

Al paciente con cáncer de próstata lo lleva la esposa o la hija al doctor

Cada hora fallece más de un hombre por cáncer de próstata en México Incluso cuando ya tienen el diagnóstico, muchos hombres tratan de retrasar el tratamiento lo más que puedan. Por su parte, el doctor Miguel Ángel Jiménez Ríos, jefe de urología del INCan, atribuyó los diagnósticos tardíos a una “falta de conciencia del hombre para revisarse”. (Foto: Dr. Miguel Ángel Álvarez) Al igual que el cáncer de mama, que junto con el de próstata es de los más frecuentes a nivel mundial, una de las formas más sencillas de buscar una alteración de la próstata es la autoexploración, sin embargo, no muchos hombres están dispuestos a hacerla. El urólogo agrega que, en México, el hombre tiene una mentalidad de que no se va a enfermar y mejore recurre al sacerdote o cura para buscar una solución. Todavía tenemos mucho el pensamiento mágico al que recurrimos para pedir alivio El cáncer de próstata es uno de los tumores más frecuentes en la población masculina, de hecho, causa más muertes que el cáncer de mama, que es el tipo de cáncer más frecuente en la mujer. Se puede detectar por medio de la autoexploración de los testículos, la exploración de la próstata a través del recto o una prueba de sangre. El urólogo del INCan explica que es usual que la primera manifestación del cáncer de próstata sea una disfunción eréctil. Otros síntomas son: Problemas para orinar

Aumento en la frecuencia urinaria (sobre todo en la noche) Síntomas del cáncer de próstata avanzado: Sangre en la orina

Sangre en el semen

Dolor de huesos

Dificultad para caminar (Foto: Dr. Miguel Ángel Jiménez) Se recomienda que después de los 40 años, los hombres se realicen un chequeo del antígeno prostático y los hombres menores a esa edad se deben realizar un autoexamen. Como en todos los casos de cáncer, mientras más temprano se realice el diagnóstico, mejores posibilidades de sobrevivir tendrá el paciente. El problema, dice el doctor Miguel Ángel Álvarez, es que 2 de cada 5 pacientes del INCan llegan con una enfermedad avanzada. Cuatro de cada 10 pacientes nuevos de cáncer de próstata llegan con metástasis y el 30% tiene tumores que ya no son resecables, por lo que 7 de cada 10 pacientes tienen ya una enfermedad incurable. (Foto: Especial) Cada año mueren 7,890 hombres por cáncer de próstata, lo que significa que cada hora muere poco más de un paciente por este cáncer. El Instituto Nacional de Cancerología cuenta con el programa OPUS desde hace tres años, cuyo objetivo es diagnosticar casos de cáncer de próstata y brindar una atención multidisciplinaria a los hombres. Si tienes más de 40 años puedes sacar una cita para acudir al INCan y si nunca has sido revisado, se abrirá un expediente y se realizará una valoración clínica. Si eres candidato a una biopsia, también se te brindará atención psicológica.