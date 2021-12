Eduardo Verástegui da positivo a covid, tras su discurso antivacunas

El actor Eduardo Verástegui, quien se ha mostrado escéptico de las vacunas contra el coronavirus, y en innumerables ocasiones ha declarado que no se ha vacunado, ni piensa hacerlo dio positivo a covid-19, así lo escribió en su cuenta de Twitter.

“¡Familia querida! Aquí estamos. Esta vez, me tocó a mí. Con buen ánimo y tranquilo, sin más novedades que la prueba PCR positiva. Esta experiencia de aislamiento y el hecho de que ya casi es Navidad, me hace sentir muy cerca de quienes ya han atravesado lo mismo. ¡Vamos con todo!”.

Verástegui se realizó una prueba PCR en Los Ángeles, dando positivo al virus, por lo que dijo que seguirá el protocolo de cuarentena como corresponde en estos casos, motivo por el cual pasará solo la Navidad.

Su postura en contra de las vacunas

En varias ocasiones durante la pandemia de coronavirus, Verástegui ha publicado en sus redes sociales su opinión en contra de las vacunas, de las que siempre se ha declarado escéptico, por lo que, en octubre pasado, Twitter le suspendió su cuenta y lo obligó a borrar algunos tuits.

“No me he vacunado, ni pienso hacerlo porque no confío en las personas que están detrás de las vacunas. Mucho cuidado familia, sobrios, alertas y vigilantes que el diablo, el adversario, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Nos quieren despoblar. Tranquilos. Dios al frente”, escribió en un tweet que fue bajado por la red social por incumplir sus términos y condiciones.

Para saber más de...¿Cómo funcionan las vacunas contra el covid-19?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reporta que actualmente hay más de 200 vacunas contra el covid-19 en desarrollo. Eso no significa que ya estén próximas a ser utilizadas; de hecho, solo 52 se encuentran en las fases de ensayos humanos para comprobar su eficacia o descartarla. Pero ¿cómo funcionan realmente las vacunas anticovid? ▲ Métodos:

Existen 3 métodos para fabricar una vacuna: con agentes patógenos (virus o bacterias) íntegros; con fragmentos del agente patógeno o con el material genético del virus.

(Foto: https://www.scientificanimations.com/wiki-images/, 3D-medical-animation-coronavirus-structure scientificanimations com esp2, CC BY-SA 4.0) ▲ Método 1 con vacunas inactivadas:

Este es una de las 3 estrategias para desarrollar la vacuna bajo el método de agente patógeno íntegro. Aquí se va a aislar el patógeno y se va a destruir o inactivar por medio de sustancias químicas, calor o radiación. ▲ Método 1 con vacunas atenuadas y vectores víricos:

En las vacunas atenuadas se utiliza el virus o un patógeno similar y se mantienen activos pero debilitados; para el vector vírico se usa un virus inofensivo que va a transportar proteínas del patógeno a combatir a fin de que se induzca una respuesta inmune sin causar la enfermedad. ▲ Método 2:

Las vacunas con fragmentos del patógeno solo utilizan partes del virus o la bacteria que son indispensables que el sistema inmune reconozca, estas subunidades suelen ser proteínas o hidratos de carbono. ▲ Método 3:

En la vacuna de ácido nucleico se utiliza una secuencia del material genético para que proporciones instrucciones al cuerpo mediante el ADN o ARN para fabricar proteínas específicas y no todo el virus con la finalidad de que el sistema inmune las reconozca y luche contra ellas. ▲ Actualmente las principales vacunas utilizadas contra el coronavirus utilizan alguno de estos métodos. Los más comunes son el 2 y 3.

(Foto: Spencerbdavis, Solo-mrna-vaccine-4, CC BY 4.0) ▲

Se encomienda a Dios para salir adelante

Ante el anuncio de que dio positivo a covid-19 varios de sus seguidores le mostraron su apoyo y empatía, mientras que muchos otros se vieron más escépticos respecto a la efectividad de las pruebas PCR, enfatizando la postura en contra de las vacunas que siempre ha tenido Verástegui. Sin embargo, el actor se encomendó a Dios.

“Familia querida, el Rosario es nuestra fuerza y Dios es nuestra seguridad. Gracias, por su compañía y sus palabras de aliento. ¡Los quiero mucho! ¡Dios nos cuida a todos! ¡Nos vemos en cada Rosario!”, escribió.

Siempre causa polémica

Esta no es la primera ocasión en que el actor da de qué hablar a la opinión pública, anteriormente lo hizo con sus posiciones diplomáticas en favor del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump o por sus comentarios en contra de las relaciones homosexuales o cuando acusó a los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de ser unos sicarios por no criminalizar el aborto.

“Hoy México llora. Hoy México tiembla. Llueve desconsoladamente en varias partes del país, y la tierra cruje. Hoy, miles de bebés mexicanos han sido condenados a muerte. Hoy, México llora; hoy, México tiembla, por sus hijas e hijos que no nacerán”, escribió en otro de sus acostumbrados tuits que también fue bajado por la plataforma por promover noticias falsas.

(Con información de dallasnews e Infobae)