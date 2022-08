Más de dos años después del inicio de la pandemia, los expertos siguen teniendo dudas sobre el coronavirus. Todavía no se sabe con exactitud cuánto dura covid-19 largo y cuántas personas lo contraen, así como tampoco cómo tratarlo o incluso prevenirlo.

Recientemente se encontraron tres tipos de covid largo, cada uno con síntomas específicos y los expertos mencionaron que la infección no podía ser igual para todas las personas, sino que el tratamiento tenía que ser personalizado.

El coronavirus es un rompecabezas que parece no poder ser armado y los médicos y científicos ya lo clasificaron como “el próximo desastre de salud pública en ciernes”.

Dudas sobre el coronavirus largo siguen intrigando a especialistas

Lo que se ha podido ver, es que, a diferencia de los tipos pasados de covid-19, los niños se han visto más afectados en los últimos días.

De acuerdo con la Academia Americana de Pediatría, más de 14 millones de niños en los Estados Unidos dieron positivo por covid-19 la última semana de julio.

Hay un debate sobre cómo afecta el covid largo a los menores, pues mientras unos sugieren que los pequeños no sufren tanto el padecimiento como los adultos, otros advierten que los infantes pueden pasarla peor.

Un nuevo informe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) menciona que los niños con covid largo, en comparación con los niños que no se enfermaron de coronavirus, presentan muchas más posibilidades de sufrir problemas graves en órganos como:

corazón

pulmón

riñón

páncreas

¿Cuántos contraen covid largo?

No se sabe bien, porque no se tiene un conteo exacto. Sin embargo, una investigación publicada el 4 de agosto en The Lancet reveló que el 12.7% de los afectados por covid-19 presentaban síntomas nuevos o que se incrementaron gravemente al menos 3 meses después de su diagnóstico inicial.

“La evidencia actual respalda la opinión de que el covid largo es común y puede persistir durante por lo menos 2 años después de la infección, aunque el padecimiento debilitante severo está presente en una minoría”, indica el artículo.

¿Qué se puede hacer?

La recomendación de los especialistas es que las personas no sean atendidas de la misma manera, pues el organismo de las personas es diferente y algunos pueden presentar comorbilidades, por lo que la sugerencia es que se dé un tratamiento personalizado dependiendo las necesidades de la persona que va a pedir ayuda.