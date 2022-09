Si eres de las madres o padres de familia que piensan llevar a sus hijos a recibir la vacuna Abdala contra el coronavirus, quizá deberías pensarlo dos veces.

Al ser entrevistado en el programa de Sergio y Lupita de El Heraldo Radio, el doctor e infectólogo Francisco Moreno detalló que esta inyección ni siquiera debería ser aplicada en esta población, a pesar de que el gobierno de México ya anunció la compra de 9 millones de dosis.

Vacuna Abdala para niños: “no se sabe si es segura o no”

El doctor Moreno dijo en el programa que la vacuna Abdala no cuenta con el aval de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y resaltó que en el mundo se han utilizado dosis de Pfizer y Moderna para vacunar a los niños, pero estas han recibido la aprobación en todo el mundo.

Agregó que China ha recurrido a vacunas de producción local como Sinovac.

Para que una vacuna pueda ser administrada a la población, deben pasar por un proceso de investigación muy riguroso que no se tiene con la vacuna Abdala.

“Con esta vacuna (la Abdala) no poseemos esa información. No podemos permitir que se sigan cometiendo atropellos por cuestiones políticas y sin fundamento. Es una vacuna que no debería ponerse en la población infantil”, advirtió.

Además, detalló que durante la pandemia no se han tomado las mejores decisiones:

"Durante la pandemia por coronavirus se han tomado decisiones malas, pésimas y terribles que ya provocaron la muerte a mas de 650,000 mexicanos. No encuentro un adjetivo para definir esta decisión, Una vacuna que no esta aprobada por la OMS y que se le quiere aplicar a niños mexicanos", escribió el especialista en redes sociales.

Por su parte, el doctor Alejandro Macías también opinó sobre el uso de la vacuna Abdala en menores y detalló que todavía falta un punto importante para que esta vacuna pueda ser autorizada como se debe:

"De la vacuna Abdala, de Cuba: -Hay publicaciones de estudios fase 1 /2 que informan alta eficacia. -No hay publicados estudios de fase 3, necesarios para autorizar su uso en la población, aunque un reporte señala que ya se hicieron. Conviene verlos", indicó el doctor Macías.

¿Qué pasará con los 9 millones de dosis?

La Secretaría de Salud informó el pasado 6 de septiembre la adquisición de 9 millones de dosis de la vacuna Abdala, que se da después de llegar a un acuerdo con el gobierno de Cuba.

Dicha cantidad (9 millones) se adquiere porque la vacuna Abdala consiste en un esquema de 3 dosis, aunque no se dieron más detalles en su momento sobre el monto invertido ni la fecha de llegada.

La vacuna Abdala fue aprobada por el gobierno cubano en 2021 y en los ensayos clínicos mostró una eficacia del 92.28%.

Para aprender más de...¿Cómo funcionan las vacunas contra el covid-19?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reporta que actualmente hay más de 200 vacunas contra el covid-19 en desarrollo. Eso no significa que ya estén próximas a ser utilizadas; de hecho, solo 52 se encuentran en las fases de ensayos humanos para comprobar su eficacia o descartarla. Pero ¿cómo funcionan realmente las vacunas anticovid? ▲ Métodos:

Existen 3 métodos para fabricar una vacuna: con agentes patógenos (virus o bacterias) íntegros; con fragmentos del agente patógeno o con el material genético del virus.

(Foto: https://www.scientificanimations.com/wiki-images/, 3D-medical-animation-coronavirus-structure scientificanimations com esp2, CC BY-SA 4.0) ▲ Método 1 con vacunas inactivadas:

Este es una de las 3 estrategias para desarrollar la vacuna bajo el método de agente patógeno íntegro. Aquí se va a aislar el patógeno y se va a destruir o inactivar por medio de sustancias químicas, calor o radiación. ▲ Método 1 con vacunas atenuadas y vectores víricos:

En las vacunas atenuadas se utiliza el virus o un patógeno similar y se mantienen activos pero debilitados; para el vector vírico se usa un virus inofensivo que va a transportar proteínas del patógeno a combatir a fin de que se induzca una respuesta inmune sin causar la enfermedad. ▲ Método 2:

Las vacunas con fragmentos del patógeno solo utilizan partes del virus o la bacteria que son indispensables que el sistema inmune reconozca, estas subunidades suelen ser proteínas o hidratos de carbono. ▲ Método 3:

En la vacuna de ácido nucleico se utiliza una secuencia del material genético para que proporciones instrucciones al cuerpo mediante el ADN o ARN para fabricar proteínas específicas y no todo el virus con la finalidad de que el sistema inmune las reconozca y luche contra ellas. ▲ Actualmente las principales vacunas utilizadas contra el coronavirus utilizan alguno de estos métodos. Los más comunes son el 2 y 3.

(Foto: Spencerbdavis, Solo-mrna-vaccine-4, CC BY 4.0) ▲

¿Cuáles son los efectos secundarios de la vacuna Abdala?

El Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Cuba informó en 2021 que algunos de los efectos secundarios de la vacuna Abdala son:

Dolor (0.85 %)

Eritema (0.85 %)

Induración (0.85 %)

Cefalea (0.54 %)

Hipertensión arterial (0.27 %)

Somnolencia (0.18 %)

Astenia (0.14 %)