1- Entendiendo la cirrosis

Según WebMD, la cirrosis es una enfermedad hepática grave y tiene múltiples causas. Provoca una cicatrización que sustituye lentamente el tejido sano. A largo plazo esto bloquea el flujo sanguíneo y dificulta la labor del hígado para filtrar toxinas, descomponer los nutrientes y medicamentos y producir proteínas. La cirrosis provoca falla hepática.

2- ¿Cuáles son los síntomas de la cirrosis?

Al principio la cirrosis no causa síntomas, explica WebMD, pero cuando empeora la persona se puede sentir más cansada y con menos hambre. En este punto los síntomas son un aspecto más amarillo, presentar moretones con facilidad, la orina se oscurece y el vientre y las piernas se hinchan. ¿Qué puede causar la cirrosis?

3- Hepatitis C

La hepatitis C crónica, permanece en el cuerpo por más de 6 meses, puede causar cirrosis. La hepatitis C es causada por un virus y se puede contagiar al compartir agujas o al mantener relaciones sexuales sin protección, indica WebMD.

4- Tomar alcohol en exceso

Tomar mucho alcohol puede hacer que el hígado se hinche y retenga más grasa. Esto puede provocar una cirrosis. La degradación del hígado puede ocurrir si se bebe más de lo debido cada día durante años, dice WebMD.

5- Enfermedad del hígado graso no alcohólico

Ocurre cuando hay una acumulación de grasa en el hígado y esto se puede deber a tener sobrepeso, diabetes, colesterol alto o hipertensión. Cuando empieza a dañar el hígado, se denomina esteatohepatitis no alcohólica (EHNA). Puede notar síntomas como pérdida de peso, cansancio, debilidad, várices o picores en la piel, indica WebMD.

6- Medicamentos y suplementos

Algunos medicamentos como el metotrexato, el paracetamol, la isoniazida o ciertos antibióticos pueden causar daño al hígado y causar cirrosis a largo plazo. Algunos suplementos herbales como la borraja, la consuelda, la hierba de los pantanos, la uña de caballo, la gummifera, la camellia sinensis, la celidonia, el chaparral, la germana y el aceite de poleo también pueden dañar tu hígado, dice WebMD.

