Diabetes: una enfermedad en aumento en México y en el mundo

La diabetes es una enfermedad que se presenta cuando el nivel de glucosa en la sangre, también conocido como azúcar en la sangre, es demasiado alto. La glucosa en la sangre es la principal fuente de energía de energía y proviene de los alimentos. La insulina, una hormona que produce el páncreas, ayuda a que la glucosa de los alimentos ingrese en las células para utilizar como energía. Algunas veces, el cuerpo no produce suficiente o no produce nada de insulina o no la usa adecuadamente y la glucosa se queda en la sangre y no llega a las células. Desafortunadamente, la diabetes es una enfermedad en aumento en México y en el mundo.

Cada dos años se publica un Atlas de la Diabetes que mide a los países respecto a la enfermedad y es por eso que la Federación Mexicana de Diabetes organizó una mesa de análisis para platicar sobre la décima edición del Atlas de la diabetes 2021.

Para saber más de...La diabetes: ¿Cuántos tipos hay realmente?

¿Qué es lo que causa la diabetes?

Es una enfermedad crónica en la que el cuerpo no produce la hormona insulina que ayuda a transformar la glucosa (azúcar) en la energía que el cuerpo necesita para funcionar bien. Entonces, los niveles de azúcar en la sangre son muy elevados lo que ocasiona problemas graves de salud y hasta la muerte. Estos son los 4 tipos de diabetes y sus riesgos. ▲ (Foto: Manu5, Type 1 Diabetes Mellitus, CC BY-SA 4.0)

Diabetes tipo 1: Enemiga de niños y adolescentes

Es el único tipo de diabetes que no se puede prevenir con una buena alimentación y ejercicio ya que es una enfermedad autoinmune. Ataca principalmente a niños y adolescentes. Sus síntomas son: la sed excesiva, la orina frecuente, la fatiga y la pérdida de peso. Según datos de 2019 de la Federación Internacional de Diabetes (FID) en México 26 mil 578 niños de 0 a 19 años la padecen. ▲ (Foto: Manu5, Type 2 Diabetes Mellitus, CC BY-SA 4.0)

Diabetes tipo 2: La que se previene es la que más se tiene De todas es la más común, representa el 90% de los casos mundiales. Se debe principalmente al sobrepeso y la obesidad. No tiene síntomas y de no diagnosticarla y controlarla puede provocar graves daños a la salud como enfermedades del corazón, amputación de extremidades, daño renal, ceguera o apnea del sueño.



▲ Diabetes gestacional

La placenta produce hormonas que hacen que las células generen resistencia a la insulina y aunque la madre se medique, ella y su bebé corren un alto riesgo de sufrir un parto de alto riesgo pues el bebé crece más de lo que debería y puede lastimar o ser lastimado al nacer. Inclusive, años después ambos pueden desarrollar diabetes tipo 2. ▲ La prediabetes

Es el antecedente próximo a desarrollar diabetes pues los niveles de glucosa en la sangre son elevados pero no lo suficiente como para tener un diagnóstico formal. La prediabetes eleva el riesgo de padecer diabetes tipo 2, problemas cardíacos y derrames cerebrales. Según la FID, en el mundo 373.9 millones de adultos la tienen. Se puede evitar adquiriendo hábitos más saludables. ▲

Diabetes: una enfermedad en aumento en México y en el mundo

La realidad es que el Atlas de la Diabetes muestra resultados poco prometedores respecto a la diabetes, ya que uno de cada 10 adultos en el mundo tiene diabetes en la actualidad.

En total son 537 millones de personas de adultos en el mundo que viven con diabetes y se estima que para 2030 serán 643 millones de personas las que vivan con esta enfermedad.

Un dato que preocupa mucho es que uno de cada dos adultos vive con diabetes sin diagnosticar, lo que a la larga puede traer más problemas que una persona que padece la enfermedad pero se está tratando.

Cuatro de cada cinco personas con diabetes viven en países de ingresos bajos y medios.

Durante este 2021, 6.7 millones de adultos murieron debido a las complicaciones derivadas de la diabetes, pese a que la covid-19 sigue arrebatando vidas en todo el mundo, la diabetes no detiene su paso y también cobra sus víctimas.

El gasto de esta enfermedad representa un gran número para los países de todo el mundo, ya que 966 mil millones de dólares se sumaron al gasto en salud mundial destinado a la diabetes en 2021.

“La diabetes es un problema importante en el mundo pues representa un desafío a la salud y el bienestar de las personas, las familias y los gobiernos. Los gobernantes deben convertir las palabras en acciones contundentes para proporcionar acceso ininterrumpido al cuidado de la diabetes, que permita brindar atención y tratamiento a todas las personas que lo requieren, y ayudar a prevenir la condición en personas de alto riesgo”, señaló Gisela Ayala Téllez, directora ejecutiva de la Federación Mexicana de Diabetes.

México ocupa el séptimo lugar en el mundo con personas con diabetes

En la mesa de Análisis también estuvo el doctor Josafat Camacho a quien SuMédico entrevistó hace poco y que es presidente de la Federación Mexicana de Diabetes que indica que México ocupa el séptimo lugar entre los países con más diabéticos en el mundo.

“Los factores de riesgo son los que están llevando a México a ocupar el séptimo lugar en el mundo en personas que viven con diabetes, de acuerdo con el Atlas de la Federación Internacional de la Diabetes”.

Josafat indica que en México se ha alcanzado el gasto de 20 mil millones de dólares a causa de la diabetes.

“En el 2019 estábamos en el lugar número 6 y ahora estamos en el 7 y eso no quiere decir que hayamos mejorado, indica que otros países lo están haciendo peor”.

También indicó que las tendencias indican que para el 2045 uno de cada 8 personas tendrá diabetes y que en México hay más de 14 millones viviendo con diabetes. “En los últimos dos años hubo un aumento del 10 por ciento de la prevalencia de la enfermedad”.

“El panorama sigue siendo grave, la esperanza de la diabetes a nivel mundial seguirá creciendo”, indica Josafat.

