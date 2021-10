"Después de la covid empecé a ver menos": la historia de Elsa

“Aún siento presión en el pecho, no pude hablar los primeros días de contagio, nunca había sentido nada similar y mis ojos simplemente ya no son los mismos; veo menos que antes de contagiarme y el oftalmólogo con el que fui también me revisó y me dijo que tengo cataratas pero en mi control médico pasado, no las tenía, ahora desenfoco y me preocupa que esto avance”.