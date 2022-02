Hoy en la ciudad de Nueva York se despedirán a 3 mil trabajadores que se han negado a recibir la vacuna contra el covid-19. Si bien representan el 1% de los trabajadores de la ciudad, nunca se había dado una reducción de personal tan drástica por un mandato de vacunación.

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, dijo que preferiría no despedir a los no vacunados pero al permanecer así, ellos básicamente estaban renunciando. Los trabajadores no piensan igual y cientos de ellos marcharon en Brooklyn el lunes bajo las consignas de “las vidas de los no vacunados importan” y “despidan a Fauci”.



A pesar de ello, Adams continuó con el ultimátum y dijo que a menos que se pusieran una dosis, todos serían despedidos.

Despedirán a 3 mil trabajadores por no estar vacunados en Nueva York

La decisión de que la vacuna sea obligatoria para todos los trabajadores fue tomada por el antiguo alcalde, Bill de Blasio, y retomada por Adams. En consecuencia el 95% de los 370 mil trabajadores de la ciudad han recibido al menos una dosis.



El alcalde actual, ha reiterado en numerosas ocasiones que preferiría no despedir a policías, bomberos y profesores pero es más importante reforzar la vacunación contra el virus. Al mismo tiempo, afirma que hubo claridad y se dijo que los trabajadores de la ciudad deben estar vacunados, algo que se supone todos habían entendido.



Otras ciudades, como Boston y Chicago, han tomado medidas para exigir la vacunación a los empleados municipales y se han enfrentado a una fuerte oposición por parte de los sindicatos y los trabajadores. En otros lugares como San Francisco, el estado de Washington y Massachusetts, cientos de trabajadores han perdido sus puestos de trabajo, aunque la mayoría han cumplido con los mandatos.

Nueva York también ha mostrado resistencia a su mandato. Los sindicatos presentaron una demanda, argumentando que la ciudad se había extralimitado en sus funciones, pero las impugnaciones no prosperaron. Un grupo de sindicatos presentó una nueva demanda el martes, alegando que la ciudad no estaba siguiendo el debido proceso al despedir a los trabajadores.

Las autoridades municipales afirmaron que los posibles despidos no deberían afectar a los servicios municipales pues los 3 mil trabajadores en cuestión han estado de baja sin sueldo durante meses. La ciudad también sugirió que el número real de personas despedidas puede ser menor, ya que algunos pueden decidir vacunarse justo antes de la fecha límite del viernes o presentar una prueba de vacunación.

Adams optó por mantener otras políticas contra la pandemia promulgadas por su predecesor Bill de Blasio, incluidos los requisitos de vacunación para los empleadores privados y para los comedores interiores, gimnasios y cines. Unos 38 mil 400 trabajadores de la ciudad han recibido al menos una dosis de la vacuna desde que se anunció el mandato municipal en octubre.



Otros países con mandato de vacunación

Reino Unido para trabajadores de los Institutos Nacionales de Salud

Austria para los mayores de 18 años

Italia, Grecia, República Checa y Malasia para adultos mayores mayores de 50 años

Tajikistan, Turkmenistán, el Vaticano, Indonesia y Micronesia para todos los adultos

Ecuador para personas a partir de los 5 años

Costa Rica para todos los menores de edad

Francia para los trabajadores sanitarios, bomberos y transportistas

Hungría para los trabajadores sanitarios, los profesores de escuelas públicas y personas trabajando en instituciones públicas

Países que están considerando hacer obligatoria la vacunación

Alemania: las autoridades alemanas están considerando hacer la inyección obligatoria con multas a quienes no se la pongan, todavía no se sabe si el mandato será para todas las edades o un grupo específico

Países que están en contra de la vacunación obligatoria

Suecia: Sostiene que: “mantener la voluntariedad de la vacunación, generando confianza y ayudando a los ciudadanos a tomar decisiones informadas, ha demostrado ser un éxito para alcanzar altas tasas de vacunación en Suecia” dijo a Euronews un vocero del gobierno.

Dinamarca: El primer ministro de Dinamarca dijo que: “me gustaría mucho que fuera el individuo el que tomara la decisión”.

Suiza: el gobierno establece que “jurídicamente, se excluye la obligación general de que la población se vacune, pero debe proporcionarse información transparente para que la gente pueda tomar una decisión”.

Con información de: NYT, Euronews y Statista