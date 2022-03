Cuidados cuando se tiene diabetes: ¿Puedo tomar vino?

Una gran cantidad de personas se preguntan si se permite el consumo de alcohol en los cuidados cuando se tiene diabetes, pues el anuncio de que se padece la enfermedad se encuentra relacionado con cambios en el estilo de vida.

La Federación Mexicana de Diabetes (FMD) informa que las bebidas alcohólicas tienen calorías y diversos componentes que alteran la función corporal cuando las personas diabéticas se encuentran en tratamiento, por lo que pueden interactuar de manera negativa con los medicamentos que se estén tomando. Sin embargo, plantean que el vino, consumido con moderación y no en exceso, no representa mucho riesgo. Aquí te decimos la razón.

Cuidados cuando se tiene diabetes: ¿Me puedo tomar una copita de vino?

La Federación Mexicana de Diabetes señala que el vino no tiene valores significativos de las principales vitaminas y no hay estudios concluyentes sobre sobre los antioxidantes, ya que generalmente se investiga en roedores de laboratorio y no en personas.

En cuanto a los estudios sobre el consumo de alcohol y su inclusión en los cuidados cuando se tiene diabetes, la FMD señala que existen investigaciones que informan la relación directa entre el consumo regular de bebidas alcohólicas y una menor aparición de diabetes. Sin embargo, advierten que al hacerlo, sube la posibilidad de que se sufra un daño hepático (del hígado) o surja la presión elevada.

“A nivel psicológico, pequeñas cantidades de vino pueden hacer más tolerables los tratamientos en etapas controladas, considerando que el cambio en el estilo de vida cuando se padece diabetes ya es bastante brusco. ¿Se puede tomar vino cuando se tiene diabetes? La respuesta es “sí” mientras sea bajo la supervisión del nutriólogo tratante y haya un acuerdo con el equipo multidisciplinario tratante”, menciona el consultor privado y asesor de salud preventiva en EOS Executive Education de Lima, Perú, Luis Iparraguirre, en la revista Diabetes Hoy de la FMD.

¿Cuánto alcohol puedo tomar si tengo diabetes?

El centro de enseñanza sobre diabetes de la Universidad de San Francisco recomienda que se hable con el médico para que no se contraponga con las medicinas, pero que generalmente la medida de alcohol permitida suele ser la siguiente:

1½ onzas de bebidas destiladas (tales como whisky, ron, gin)

12 onzas de cerveza

5 onzas de vino

Sabiendo esto, recuerda que los cuidados cuando se tiene diabetes incluyen una dieta saludable y evitar el sedentarismo.

(Con información de la Federación Mexicana de Diabetes)