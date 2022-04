Cubrebocas no era obligatorio, pero lugares exigían su uso para entrar

Hugo López-Gatell asegura que el cubrebocas nunca fue obligatorio en el país, sin embargo, no estaba permitido entrar a diversos lugares sin portarlo.

El Subsecretario de Salud y Prevención afirmó que en México no se va a declarar el fin de la obligatoriedad del cubrebocas porque nunca fue obligatorio. Sin embargo, destacó que lo que sí se puede decir es que “en este momento ya no es imprescindible el uso de cubrebocas”.

Cabe recordar que durante la pandemia por covid-19 el subsecretario fue uno de los primeros en decir que usar el cubrebocas no servía o no había sustento científico que aportara evidencias de que su uso evitara contagiarse del coronavirus.

Cubrebocas en el primer año de pandemia en México

De acuerdo con información de La Silla Rota, a finales de abril de 2020, el primer mes que fue abarcado por la Jornada de Sana Distancia y a unos días de iniciada la fase 3 de propagación de la covid-19, el subsecretario dijo durante el informe diario sobre las cifras de la pandemia en México, que la evidencia científica sobre la efectividad de usar cubrebocas para frenar al coronavirus no es determinante para considerar a este insumo como esencial para evitar un contagio.

El subsecretario resaltó, que los virus respiratorios, como el de la actual pandemia, pueden transmitirse por medio de los ojos, por lo que preponderar el uso del cubrebocas podría distraer a la población de implementar medidas más efectivas, como la sana distancia y el constante lavado de manos.

(Foto: Cuarto Oscuro)

El gobierno de la Ciudad de México, por ejemplo, implementó el uso del cubrebocas en el espacio público como recomendación activa de las actividades desde principios de abril.

Uso de cubrebocas, una medida auxiliar

El 25 de mayo de 2020, tras 63 días de la Jornada Nacional de Sana Distancia, López-Gatell dijo que el uso del cubrebocas sería una medida auxiliar para evitar la propagación del coronavirus covid-19 en los espacios de trabajo, ante la preparación del gobierno federal para dar comienzo a la Nueva Normalidad y la reapertura económica tras tres meses de confinamiento.

A través de Twitter, López-Gatell explicó que en el lineamiento de seguridad sanitaria, el cual los espacios de trabajo con actividades esenciales deberían adoptar desde el 1 de junio, el cubrebocas será una medida auxiliar para evitar la propagación de coronavirus y se suma a las medidas de higiene y sana distancia, las cuales permanecerán en la sociedad para prevenir el virus y otras infecciones de transmisión.

"A mí, tanto el doctor Alcocer como el doctor Hugo López-Gatell me han dicho que no necesito el cubrebocas si mantengo la sana distancia y en los lugares donde sí es necesario pues la norma, por no decir obligatoria, ahí me lo pongo, en el avión lo piden, me lo pongo en el avión", explicó Andrés Manuel López Obrador el 24 de julio.

Sin cubrebocas en zona de alto contagio covid

En junio de 2020, el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela fue visto sin cubrebocas y entrando a una zona de alto contagio de covid-19, mientras caminaba por la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México.

Con una guayabera blanca y un pantalón café, Alcocer Varela caminó por el Parque de la Bombilla. El funcionario federal no portaba cubrebocas ni ningún otro tipo de protección contra el coronavirus, a pesar de que en ese lugar hay letreros color amarillo con el mensaje “¡Cuidado! Está usted entrando en zona de alto contagio”.

Para esas, fechas los funcionarios de la Secretaría de Salud se habían mostrado reacios a utilizar cubrebocas, a pesar de que otros especialistas como el premio Nobel de Química, Mario Molina, señaló que utilizar cubrebocas reduce el riesgo de contagiarse de coronavirus.

(Foto: La Silla Rota)

Días antes, Molina recomendó al presidente Andrés Manuel López Obrador utilizar cubrebocas durante sus giras.

La Silla Rota dio a conocer en exclusiva el pasado 8 de junio que Molina aseguró que había una confusión al pensar que el cubrebocas sólo ayudaba a que las personas infectadas no contagiaran a otras, ya que su uso ayuda a prevenir la propagación del virus.

"Hay el malentendido que los cubrebocas sólo sirven para que la gente que ya está contaminada no contamine a los demás. No, no, no, lo que está clarísimo es que con los cubrebocas se evita respirar aerosoles, las partículas pequeñísimas que entran directamente a los pulmones", explicó.

(Foto: Pexels)

Molina publicó un artículo en Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, en el que dio a conocer los resultados de una investigación sobre el uso de cubrebocas para reducir la transmisión del coronavirus.

Cubrebocas sí, pero solo en espacios cerrados

Para el 28 de julio de 2020, López-Gatell aseguró que la recomendación a la ciudadanía de usar cubrebocas se hacía para adoptarlo como medida en los espacios cerrados en que es difícil mantener la sana distancia.

Es decir, que se trata de una medida complementaria de las demás, como protección del estornudo y acudir al médico en caso de presentar algún síntoma.

''No hay ninguna resistencia al uso de cubrebocas en México'', declaró al participar en la “mañanera” desde Palacio Nacional, pero, agregó, “no es lo suficiente eficaz para impedir que una persona que no se quiera contagiar, se contagie, excepto que sea el cubrebocas indicado”.

Dos días después, durante el informe diario de la pandemia, aseguró, ante el cuestionamiento de un reportero, que “el gobierno de México ha recomendado el uso del cubrebocas desde el inicio de la epidemia y eso sigue vigente”.

Reconoció, no obstante, que la evidencia científica sobre la eficacia de la mascarilla “tiene un área de imprecisión” puesto que “resulta complicado generar evidencia útil, y es el uso correcto contra el uso no correcto”.

Cubrebocas obligatorio, un riesgo de abusar de derechos humanos

López-Gatell aseguró en la “mañanera” del 12 de agosto de 2020 que el establecer el uso obligatorio de cubrebocas en espacios públicos, incluso la imposición de multas o penas de cárcel por incumplimiento, representa el riesgo de abuso a los derechos humanos y tensión social.

“Cuando se hace responsable a la persona por lo que ocurre a los demás con carácter obligatorio, se establece cohesión por parte de las fuerzas del Estado, no necesariamente la fuerza pública, pueden ser sanciones administrativas”, expuso el subsecretario.

“Eso en un país que ha sido asolado por abusos de autoridad, por actos de violación de los derechos humanos, por violencia social muy lamentable, puede resultar en enorme riesgo de que se vuelva a abusar de los derechos humanos”, agregó.