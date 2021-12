La llegada del ómicron al mundo vino a revolucionar una vez más la pandemia contra covid-19, a medida que pasan los días se van conociendo más cosas sobre la mutación del virus y ahora algunos expertos han dado a conocer que los cubrebocas de tela no protegen contra el ómicron.

Durante este tiempo de pandemia muchas personas se han inclinado por usar cubrebocas de tela, ya que es más ecológico y el que pueda lavarse ayuda a no estar gastando en este producto, pero ahora las cosas podrían cambiar con la llegada del ómicron.

Cubrebocas de tela no protegen contra ómicron: expertos

Durante los primeros meses de la pandemia, los expertos en salud indicaron que las personas no deberían de comprar cubrebocas N95, ya que los profesionales médicos se enfrentaban a una escasez de equipos de protección personal. “Pero han pasado muchos meses desde que el suministro de N95 era un problema”, señala la doctora Leana Wen, analista médica de CNN y profesora visitante de políticas y administración de la Salud en la Escuela de Instituto Milken de la Universidad George Washington.

Sin embargo, la guía más reciente de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos sobre la selección, el uso, la limpieza y el almacenamiento adecuado de máscaras faciales recomendaba que las personas evitaran las máscaras N95 y en su lugar eligieran máscaras con dos o más capas de tela lavable y transpirable, algo que Wen señala como “un gran error”.

“Los cubrebocas de tela son poco más que decoraciones faciales. No hay lugar para ellas a la luz de ómicron”,

Para saber más de...¿Hay personas inmunes al covid-19?

¿Qué es?

Es una enfermedad de las vías respiratorias que puede causar desde un resfriado común hasta neumonía. Cualquiera que esté en contacto con una persona infectada por el virus puede contagiarse y desarrollar la enfermedad. Los síntomas principales son: dificultad para respirar, tos, fiebre, dolor de cabeza, dolor de cuerpo y de garganta. ▲ Asintomáticos

Hay personas que al contagiarse no presentan síntomas pero sí salen positivos en las pruebas de detección del virus. Es decir, al haber estado expuestas al virus sí contrajeron la enfermedad pero ésta se presentó de manera silenciosa, sin síntomas o muy pocos. ▲ Inmunidad:

Pero también existe un grupo reducido de personas que nunca se infectaron a pesar de haber convivido con enfermos de covid-19. Son individuos con resultados negativos en las pruebas de detección pero que tampoco desarrollan anticuerpos. Es decir, son personas que generaron tal resistencia al virus que éste no logró entrar a las células ni replicarse. ▲ Resistencia:

Las personas que nunca se infectaron de covid-19 a pesar de estar expuestas al virus, son pocas y se cree que el fenómeno se debe a una resistencia genética al coronavirus. Lo cual representa un hecho de interés científico porque los genes de dichas personas contienen información valiosa sobre cómo prevenir la enfermedad. ▲ ¿Quiénes son?

Por ejemplo, miembros de una familia contagiada que aunque cuidaron de los enfermos, nunca se contagiaron. O personal médico que asistió a muchas personas con la enfermedad y que nunca tuvieron la infección.

(Foto: Mehr News Agency, Milad Hospital during COVID-19 pandemic 3556142, CC BY 4.0) ▲ Investigación científica:

El Consorcio Internacional para el Estudio Genético Humano de Covid, es una iniciativa de la comunidad científica de 10 países que actualmente se encuentra en la búsqueda de personas inmunes o resistentes al covid y que presenten las características ya mencionadas. Hasta ahora tienen 500 candidatos. ▲ Relevancia:

El objetivo de la iniciativa es comparar el ADN de las personas resistentes con el de las enfermas para encontrar las diferencias fundamentales y el mecanismo que provoca la inmunidad al virus. Lo anterior con el motivo de desarrollar terapias o medicamentos que ayuden a prevenir la enfermedad. ▲

Además indicó que los científicos y funcionarios de salud pública llevan señalando durante meses que los cubrebocas de tela no tienen una eficacia buena a la hora de prevenir una infección por covid-19.

Los cubrebocas de tela se pueden usar pero encima de una mascarilla que sirva

“Necesitamos usar al menos una mascarilla quirúrgica de tres capas”, indica la especialista. Señala que estos cubrebocas son desechables y se pueden encontrar en la mayoría de los supermercados, farmacias y tiendas minoristas.

“Puedes usar un cubrebocas de tela encima de eso, pero no uses solamente una mascarilla de tela”, indica la experta.

“En lugares concurridos, debería de usarse un cubrebocas KN95 o N95. Al tener un mejor ajuste y ciertos materiales, como las fibras de polipropileno, que actúan como barreras mecánicas y electrostáticas, estas máscaras evitan que las partículas diminutas entren en la nariz o la boca y deben ajustarse a la cara para que funcionen correctamente.

Erin Bromage, profesora asociada de biología en la Universidad de Massachusetts Dartmouth, explica porque no deben usarse cubrebocas de tela:

“Los cubrebocas de tela, recomendadas al principio de la pandemia, pueden filtrar gotas grandes, mientras que las más eficaces como las N95, pueden filtrar tanto las gotas grandes como los aerosoles más pequeños o partículas potencialmente cargadas con virus en el aire si hay personas infectadas”, dijo el especialista.

(Foto: EFE)

Si usas cubrebocas de tela es tiempo de que lo cambies

“En estudios de varios cubrebocas, los de tela con múltiples capas y mayor número de hilos han demostrado un rendimiento superior en comparación con las capas individuales de tela con menor número de hilos, pero siguen siendo menos efectivas que las máscaras de grado médico, según los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos. Por lo que se recomienda usar cubrebocas de tela encima de uno que si sirva”,

Del mismo modo señala que si solo tienes un cubrebocas de tela, eso es mejor que nada. Sin embargo, no estás bien protegido, y debes saber que no estás bien protegido. Entonces, si vas a un lugar interior lleno de gente y solo tienes un cubrebocas de tela, es mejor que no vayas.

(Con información de: CNN)