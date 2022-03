La administración de Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, anunciará esta semana que la segunda dosis de refuerzo de la vacuna contra el covid-19 estará disponible para los adultos mayores de 50 años que deseen obtenerla.

A la par, esta semana la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés), planea autorizar una cuarta dosis de las vacunas de Pfizer y Moderna para adultos mayores de 50 años.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por su siglas en inglés) también están próximos a emitir una recomendación permisiva respecto a la cuarta dosis o el segundo refuerzo. Esto significa que las vacunas no se recomendarán oficialmente pero podrán administrarse a las personas que así lo deseen, reportó una fuente anónima a CNN.

(Foto: Unsplash)

Cuarta dosis de vacuna vs covid será opcional en Estados Unidos: Biden

La decisión se espera antes del 6 de abril en donde se reunirá el Comité Asesor de Vacunas y Productos Biológicos Relacionados (VRBPAC), que se trata de un grupo de expertos independientes que asesoran a la FDA en sus decisiones sobre vacunas. En dicha reunión también se discutirá la planificación futura de las vacunas de refuerzo y de las vacunas específicas para cada variante.

Hasta ahora, la información que respalda la aplicación de un segundo refuerzo se basa en los datos de Israel, el primer país en aplicar la cuarta dosis en mayores de 60 años de edad, en donde se observó una protección mejorada hasta 3 meses en comparación con 3 dosis.

Por lo cual, parece razonable que la cuarta dosis sea una opción para los adultos mayores, en quienes los refuerzos tienen un beneficio más pronunciado. Actualmente, cualquier estadounidense con un sistema comprometido puede acudir a una farmacia a ponerse una cuarta dosis si así lo desea.

(Foto: Unsplash)

¿Cuántas más? Expertos dudan de la eficacia de la cuarta dosis

El doctor Eric Rubin, redactor en jefe de The New England Journal of Medicine, que forma parte del VRBPAC de la FDA, dijo que aún no había visto suficientes datos sobre las cuartas dosis para determinar si son necesarias para alguien más allá de los que ya se recomienda que las reciban: los adultos con inmunodeficiencia grave.

Explicó que la información más relevante se obtendrá de cómo reacciona una cuarta dosis en pacientes vulnerables y con sistemas inmunes comprometidos, pero que no sabe cuándo estará disponible esa información.

Por su parte, el doctor Paul Offit, director del centro de educación sobre vacunas del Hospital Infantil de Filadelfia y miembro del VRBPAC de la FDA, dijo que creía que la administración estaba actuando por delante de la ciencia.

Afirmó que todavía no hay pruebas suficientes que indiquen los beneficios del segundo refuerzo. Dijo que hasta el momento hay datos que apoyan la decisión de vacunar a mayores de 65 años pero que no hay evidencia para el grupo de edad de 50 a 64 años, a pesar de que Biden amplió la edad de la aplicación de las dosis de refuerzo. “¿Dónde están esas pruebas? Porque si no hay esas pruebas, no debería haber esta recomendación", dijo.

SIGUE LEYENDO:

Con información de: CNN