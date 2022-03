¿Sabías que el tiempo en que una persona puede contagiarse de covid-19 depende del tipo de cubrebocas que se usa? Conoce todo lo que encontró un estudio al respecto.

(Foto: Pexels)

Existen distintos tipos de cubrebocas, como los de tela, los quirúrgicos y los KN95 y para comprobar la efectividad de cada uno se han realizado distintos estudios. Recientemente se analizó el tiempo en que una persona puede contagiarse de covid según su cubrebocas.

El estudio, realizado por la Asociación Científica ACGIH, usó datos del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), para investigar el tiempo de contagio de acuerdo con el tipo de cubrebocas que se usa.

¿Cuánto tardas en contagiarte de covid-19 según tu tipo de cubrebocas?

En el estudio para analizar cuánto tarda una persona en contagiarse de covid-19 según el tipo de cubrebocas, se tomó como referencia los 15 minutos que aproximadamente tardan dos personas sin cubrebocas para tener un contagio. Luego, se hizo una estimación respecto a los diferentes tipos de cubrebocas.

La investigación encontró que dos personas que se protegen solo con cubrebocas de tela podrían contraer el virus en aproximadamente 27 minutos.

(Foto: Pexels)

Quienes prefieren utilizar cubrebocas quirúrgicos, se contagian en unos 40 minutos, mientras que los que usan cubrebocas KN95 o FFP2 están mejor protegidos, pues tardan en contagiarse de covid gasta 25 horas.

Es importante recordar que aunque existen muchos tipos de cubrebocas, no todos son efectivos, por ello hay que tomar en cuenta el sellado y el ajuste que proporcionan, ya que estos factores permiten que los aerosoles no traspasen tan fácil el material del que están hechos, disminuyendo el riesgo de infección.

Lo ideal es usar los cubrebocas más efectivos, de preferencia sujetándolos desde atrás de la cabeza y no solo por las orejas. Si esto no es posible, hay que asegurarse de que la nariz quede bien protegida y que se use un tamaño del cubrebocas que se ajuste bien al rostro.

El cubrebocas que uses siempre debe estar seco y no tener deformaciones. También debes revisar que no haya perdido la elasticidad por el uso ni que tenga desgaste. Tu salud siempre será lo más importante, así que utiliza un tipo de cubrebocas que sí te cuide del coronavirus y no olvides otras medidas como el lavado de manos frecuente, el estornudo de etiqueta y la ventilación.

¿Cómo cuidar tu cubrebocas?

Además del tipo de cubrebocas, el cuidado adecuado y en forma constante que le des permite proporcionar una mejor protección, así que toma en cuenta estos consejos:

Cómo quitarse el cubrebocas: En caso de usar cubrebocas desechables y de tela debes desatar las tiras detrás de la cabeza o estirar las bandas para las orejas y juntar los extremos externos.

Para cubrebocas de tela reutilizables: Si el cubrebocas de tela está húmedo o sucio, colócalo en una bolsa de plástico con cierre hermético hasta que puedas lavarlo. De esta manera evitarás que se llene de moho.

Cuando tu cubrebocas de tela esté seco y limpio, puedes guardarlo en una bolsa respirable (como una bolsa de papel o de tela de malla) para mantenerla limpio entre usos durante el día.

(Foto: Pexels)

Recuerda que los cubrebocas de tela deben lavarse al menos una vez al día o apenas se humedezcan o se ensucien. Puedes lavar los cubrebocas a mano y dejarlos secar al aire libre o utilizar una lavadora y secadora. Siempre lava o desinfecta tus manos después de quitarte la mascarilla.

No olvides que los cubrebocas pueden ayudarte a protegerte a ti y a los demás del covid-19, especialmente si usas los tipos de cubrebocas que brindan una mayor efectividad.

(Con información de CDC)

Trivia