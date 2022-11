En casi tres años, el virus Sars-CoV2 infectó a nivel mundial a más de 632 millones de personas y aunque se recuperaron, se estima que el 10% de ellos padece covid largo, una condición de salud que especialistas urgen a atender para evitar mayores secuelas a largo plazo.

Durante su participación en el Foro “Covid: Impacto, lecciones y desafíos” organizado por El Universal, SuMédico, la Academia Nacional de Medicina, la Facultad de Medicina de la UNAM y PISA Farmacéutica, expertos hicieron un balance de la pandemia, hablaron sobre los avances que se han logrado respecto a covid largo y los retos para su atención.

El 10% de contagiados en pandemia padecen covid largo

El doctor Francisco Moreno Sánchez, médico especialista en Infectología del Centro Médico ABC, indicó que el reporte más grande que se ha hecho sobre covid largo fue en Reino Unido, en el cual se determinó que el 10% de quienes tuvieron infección del virus Sars-CoV2 presentan secuelas, lo que implica que alrededor de 62 millones de personas se enfrentan a esta condición de salud.

“Este es un problema de salud pública que se va a presentar en los próximos años”, alertó el especialista, por lo que hizo el llamado a impulsar en este sentido la formación del personal de salud para fortalecer la atención de quienes tengan covid largo.

Susana Galicia Amor, jefa del Departamento de Rehabilitación Pulmonar del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) recordó que hasta ahora han sido detectados más de 200 síntomas relacionados con el covid largo que requieren de atención interdisciplinaria.

Algunas de las secuelas que se han encontrado en personas que tuvieron covid son:

fatiga

neblina mental

cefalea

gusto

tos

disnea

mialgias

ansiedad

depresión

sueño

problemas intestinales

olfativos

dolor en el pecho

erupciones cutáneas

artralgias

Explicó que en alrededor del 80% de los casos de covid largo las secuelas son leves, en 15% son moderadas y alertó que al menos 5% sufren secuelas severas.

En pandemia hubo seis regresiones en materia de salud: Julio Frenk

El Foro “Covid: Impacto, lecciones y desafíos” logró juntar voces de especialistas de diversos ámbitos de la medicina y la política, quienes brindaron un panorama sobre la pandemia de covid en México.

Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina de la UNAM y vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina, realizó un balance sobre la situación que enfrentó México para combatir a la covid y los retos que nos esperan.

“Sin lugar a dudas, el mundo y nuestro país ha pagado un precio muy alto a la pandemia, tanto en la enfermedad como en muerte. La pandemia cobró la vida de millones de personas, de acuerdo con mediciones de exceso de muerte, nuestro país se encuentra entre los países más afectados por el número de muertes, incluido el número de muertes de personal de salud, a quienes hoy recordamos”, indicó.

Julio Frenk, ex secretario de Salud y presidente de la Universidad de Miami, aseguró que en este tiempo de pandemia hubo por lo menos seis regresiones, entre las que destacó la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que agudizó las segmentaciones y recentralizó la atención a la salud para la población no asalariada, redujo los beneficios y solo cubre gastos en primer y segundo nivel.

Asimismo, se fomentó una compra fallida de medicamentos en el sector privado, por los casos de corrupción que se denunciaron. “Ya no hay corrupción, pero tampoco medicamentos”, lamentó el experto.

También hubo un recorte presupuestal, pues seguimos con uno inferior al que había en 2015, se redujo la protección social, lo que incrementa el gasto de bolsillo y catastróficos en los pacientes

Sin embargo, destacó que los más grave es el deterioro en los servicios de salud.

Tuvimos un regreso al modelo corporativista segmentado de los años 70, de la década pasada

Como consecuencia, el experto dijo que tuvimos un pobre desempeño en la atención a casos de covid-19, lo que derivó en más de 320 mil muertes por la enfermedad y nos puso en el quinto lugar en el mundo en cuanto a mortalidad.

La senadora Lilia Margarita Valdez, presidenta de la Comisión de Salud del Senado, discrepó del doctor Julio Frenk, respecto al retroceso en los servicios médicos.

“Nos enfrentó al presente en el que no teníamos suficientes hospitales, suficiente personal. No lo vieron venir y nos dejaron una población muy susceptible”, dijo la legisladora, quien añadió que los desafíos que tenemos ahora es estar listos para una situación similar a la pandemia pero no sólo con innovación tecnológica sino también con actitudes humanas.

Precisó que en el presupuesto que acaban de aprobar se aumentó en 15 mil 600 millones de pesos para el sector salud. Y advirtió: “O prevenimos o en la próxima pandemia nos acabamos”.

Por su parte, el diputado Emmanuel Reyes Carmona, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara baja, hizo hincapié en la necesidad de acabar con la corrupción en el sector para poder avanzar. Dijo que el IMSS Bienestar ha dado pasos agigantados para dar servicios de salud de calidad.

En su participación, Jorge Salas Hernández, director del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) relató la experiencia que vivieron durante la pandemia de covid, ya que esta institución fue el principal centro de atención.

Recordó que el primer caso en México se confirmó en el INER el 27 de febrero de 2020 y que en el punto más alto de la pandemia tuvieron 141 pacientes intubados, pero el pasado 11 de noviembre llegó a 1 persona que requirió este tipo de tratamiento.

Señaló que el nivel máximo de ocupación lo alcanzaron el 19 de enero de 2021, cuando tenían 197 de las 200 camas ocupadas y que el pasado 11 de noviembre había 135 personas hospitalizadas, ocho de ellas positivas a covid.

