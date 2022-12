Tener necesidad de orinar con frecuencia puede indicar varios problemas de salud, pero si te dijeran que es una señal de miomatosis uterina, quizá no sabrías ni qué es este padecimiento.

La miomatosis uterina es definida por Mayo Clinic como tumores no cancerosos del útero que generalmente aparecen dentro de los años fértiles y no se relacionan con un mayor riesgo de cáncer uterino. Generalmente estos miomas casi nunca se convierten en cáncer, pero eso no significa que no se deba prestar atención.

¿Qué es la miomatosis uterina? ¿Cuáles son indicadores de que se padece esta condición? Esto es lo que dicen los especialistas.

Lo que debes saber sobre la miomatosis uterina

De acuerdo con Mayo Clinic, los miomas uterinos (también llamados fibromas uterinos) pueden variar en tamaño y variar entre pedazos indetectables para el ojo humano hasta masas de gran volumen que pueden distorsionar el útero. Se puede tener uno o varios.

La Cleveland Clinc apunta que los fibromas son muy comunes y aproximadamente del 40% al 80% de las personas los tienen. Sin embargo, no mucha gente presenta síntomas, por lo que no se da cuenta de que los tienen.

“Los fibromas suelen ser crecimientos redondeados que pueden ser similares a nódulos de tejido muscular liso. En algunos casos, se pueden unir con un tallo delgado, lo que les hace parecer un hongo”, menciona esta clínica.

Si presentas dolor pélvico que no se quita, periodos demasiado abundantes, sangrado entre periodos menstruales, dificultad para vaciar la vejiga en el orinado o anemia, se recomienda que vayas inmediatamente al doctor.

Estas son 6 signos de la miomatosis uterina que no debes pasar por alto, indicados por Mayo Clinic:

Necesidad de orinar con frecuencia Presión o dolor en la pelvis Estreñimiento Dolor de piernas o espalda Sangrado menstrual en abundancia Periodos menstruales que duran más de una semana

Recuerda que sentirse mal no está bien y que cualquier signo que perjudique tu bienestar cotidiano, debe ser revisado por un especialista.