“Cuando sufres problemas renales tienes que aceptar vivir con ello"

Ximo Fabregat tiene 40 años y desde que tenía 13 ha vivido con piedras en los riñones, algo que los médicos le diagnosticaron como litiasis de oxalato cálcico. El riñón izquierdo es el que está más afectado por esta condición, aunque en ambos persiste.

“La primera piedra me la detectaron a los 13 años, era de un centímetro y medio y desde entonces me han detectado varias más.”, explica.

A los 13 años, Ximo tuvo un cólico o dolor intenso en la zona del riñón, específicamente en la parte lumbar izquierda. Sus padres lo llevaron de inmediato al hospital y en ese momento el médico descartaba que pudiera ser una piedra debido a su edad.

“Hasta que me hicieron una radiografía fue que observaron que tenía una piedra de un centímetro y medio en el riñón izquierdo. Después pasé por varios procedimientos para romperla”, relata.

En entrevista con SuMédico cuenta que la última piedra que le quitaron fue hace apenas unos días y era de 2 a 3 centímetros; le practicaron una litotricia, que es un procedimiento que utiliza ondas de choque para desintegrar cálculos en el riñón y que permite que los diminutos pedazos salgan del cuerpo a través de la orina.

¿Qué son los riñones y por qué se enferman?

El doctor Josafat Camacho, especialista en medicina interna y presidente médico de la Federación Mexicana de Diabetes, explica que los riñones tienen cuatro funciones principales:

1. Excretor: es la vía por la que el organismo desecha las toxinas

2. Regulación del equilibrio hidroelectrolítico: va a desechar el exceso de agua y retener cuando no se tenga lo suficiente. Esto a su vez permite un buen control de la presión arterial y de la salud cardiaca.

3. Función hormonal: especialmente para formar más glóbulos rojos y prevenir la anemia

4. Regulación del equilibrio ácido base: para mantener los niveles de pH de la sangre de forma estable.

Una enfermedad en los riñones ocurre cuando estos órganos se dañan y no pueden filtrar la sangre como deberían. Se corre un mayor riesgo de tener enfermedad renal cuando se padece diabetes o presión arterial alta.

De acuerdo con la Fundación Mexicana del Riñón, a nivel nacional se estima que 150 mil personas padecen de enfermedad renal crónica y sólo la mitad tiene acceso a la Salud Pública. En los próximos años esta cifra se puede duplicar a causa de la epidemia de diabetes, la obesidad y el envejecimiento de la población.

El Instituto Nacional de Salud Pública reporta que, en 2017, hubo una prevalencia de enfermedad renal crónica del 12.2% y 51.4 muertes por cada 100 mil habitantes en México.

Entre los problemas de los riñones más frecuentes se incluyen la lesión renal aguda, quistes, cálculos o piedras en los riñones, infecciones e insuficiencia renal. La Fundación Mexicana del Riñón estima que una de cada diez personas en México tiene algún daño en los riñones.

Piedras en el riñón, muy comunes en hombres jóvenes

Las piedras en el riñón son una de las afecciones más frecuentes que puede sufrir ese órgano. El Instituto Mexicano del Seguro Social explica que se pueden presentar una o más de estas formaciones al mismo tiempo; ocurren con mayor frecuencia en los hombres de entre 20 y 30 años, lo que representa un problema de salud en población en etapas productivas.

De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, una piedra o un cálculo renal es una pieza sólida de material que se forma en el riñón debido a sustancias presentes en la orina.

Puede ser tan pequeña como un grano de arena o tan grande como una perla y aunque la mayoría de las piedras renales se eliminan del cuerpo sin ayuda médica, algunas veces no es tan fácil, pues llegan a atorarse en las vías urinarias, bloqueando el flujo de orina y causando un gran dolor.

Entre los principales síntomas que pueden alertar piedras en los riñones se encuentran:

Dolor extremo en la espalda o un costado que no desaparece

Sangre en la orina

Fiebre y escalofríos

Vómitos

Orina con mal olor o con apariencia turbia

Sensación de ardor al orinar

En el momento de su diagnóstico, los médicos le explicaron a Ximo por qué tenía una piedra en el riñón, de hecho, cuenta que nunca le hicieron un estudio como tal, simplemente se limitaban a romper las nuevas piedras que se iban formando.

Fue hasta siete años después cuando pidió un cambio de hospital en otra ciudad que le hicieron un estudio metabólico y detectaron que padece de hipercalciuria, una anomalía metabólica en la que hay un exceso de calcio en la orina sin una causa obvia y que puede llevar a cálculos renales, osteoporosis o en casos extremos, pérdida de la función renal.

Después de este diagnóstico, recibió tratamiento y pasó de tener dos piedras grandes casi cada año, a una cada cinco años aproximadamente.

Diabetes, principal causa de problemas renales

Además de las piedras en los riñones, la insuficiencia renal es otra enfermedad común y en México, una de las principales causas es la diabetes mal controlada. Así lo explica el doctor Camacho.

Según el experto, se estima que cerca del 43% de casos de insuficiencia renal a nivel nacional se debe a esta enfermedad. Además, entre el 35 a 45% de personas que viven con diabetes, en algún momento de su vida van a desarrollar insuficiencia renal debido a un mal control de la enfermedad, según el experto.

Otras comorbilidades relacionadas son la hipertensión arterial, enfermedades infecciosas de los riñones, lupus eritematoso, riñones poliquísticos y malformaciones de estos órganos.

El principal problema es que la insuficiencia renal no presenta síntomas, menos cuando surge como consecuencia de la diabetes, puesta esta enfermedad también es silenciosa en sus inicios. Una persona puede pasar muchos años viviendo con diabetes, pueden ser hasta 15, sin tener síntomas evidentes, lo que impide que se controle la enfermedad y que avance el daño renal.

Cuando ya hay síntomas de insuficiencia renal, puede presentarse:

Hinchazón de los pies y párpados

Cansancio

Palidez

Sangre en la orina

Taquicardias

Resequedad de la piel con mucha comezón

Náuseas y falta de apetito

Una característica interesante en la insuficiencia renal, según Camacho, es el color de la orina, que debe ser un poco amarilla para indicar que se están eliminando las toxinas; pero cuando se daña el riñón la orina se empieza a poner más clara y espumosa, lo que indica la presencia de proteínas.

¿Por qué la diabetes afecta los riñones?

El presidente de la FMD, subraya que la diabetes es un proceso inflamatorio multisistémico que se caracteriza por el aumento en los niveles de glucosa en sangre; cuando estos niveles son superiores a 180 dañan la estructura específica del riñón, la nefrona, que es por donde se filtra toda la sangre.

“Se empiezan a dañar las microarterias de los riñones, lo que provoca un daño irreversible, un proceso inflamatorio, fibrosis, ateroesclerosis (obstrucción de las arterias) y por lo tanto una pérdida de la correcta filtración de la sangre. Esto provoca que se vea sangre en la orina”, señala.

Lo más grave es que un riñón dañado va a afectar a otros órganos, por ejemplo, el corazón, lo que se conoce como síndrome cardio-renal.

Vivir con problemas en el riñón

Ximo lleva muchos años viviendo con problemas en el riñón; sin embargo, afirma que ha sabido adaptarse a la situación, pues dice que no hay otra salida.

“Cuando sufres problemas de riñón te tienes que hacer a la idea de vivir con ello. No obstante, no tuve cambios significativos en mi vida desde mi diagnóstico, simplemente debo ser disciplinado al tomar mis medicamentos y tener controlada la alimentación para no consumir alimentos con exceso de oxalatos (sales)”, explica.

“Otro cambio es que ahora en cuanto detecto un cólico en la zona del riñón ya sé que puede tratarse de una piedra y hasta siento que puede ser parte rutinaria de mi vida. También se debe vigilar que no haya fiebres, aunque nunca he desarrollado una infección por una piedra”, agrega.

En estos años, Ximo ha tenido cálculos renales de distintos tamaños, la mayoría salen por la vía urinaria de manera natural, pero hay otros que tuvieron que tratarse con litotricia.

El tratamiento, relata, es de por vida, al menos hasta que no se tenga uno que sea totalmente efectivo para eliminar las piedras en el riñón.

“Las personas que tenemos este problema de hipercalciuria tarde o temprano volvemos a tener cálculos a pesar de que nos apeguemos a todas las recomendaciones de los expertos y nos tomemos los medicamentos”, destaca.

Afortunadamente, las piedras en el riñón no son una enfermedad que ponga en peligro la vida de inmediato, pero sí incapacita mucho a quienes lo padecen, especialmente por el dolor que se puede experimentar.

“Al final lo normalizas mucho, no debería ser así pero pasa y tienes que seguir con tu rutina diaria. Eso es lo más difícil de tener cálculos, tener que trabajar a pesar del dolor o las molestias y no saber en qué momento te puedes sentir peor”, cuenta Ximo.

Desde su punto de vista, cuando una persona tiene solo una piedra en el riñón o dos, puede ser más fácil, pero si le toca la mala suerte de ser propenso a crearlas constantemente, se tiene que hacer un esfuerzo por tratar de sobrellevarlo lo mejor posible, “porque es algo con lo que vas a vivir siempre.”.

Finalmente, Ximo dice que tener cálculos renales es una enfermedad incapacitante, pero con precauciones como cuidar la alimentación y atenderse en cuanto se sienta un dolor para no dejarlo sin tratamiento mucho tiempo, se puede controlar fácilmente.

La clave es la prevención

Desde el punto de vista de Camacho, lo más importante para cuidar los riñones es prevenir la diabetes y si ya se tiene, que los niveles de glucosa se mantengan en rangos saludables.

“El 50% de las personas con diabetes tienen también hipertensión arterial, por lo que se puede potenciar la lesión en los riñones. Un control de la presión es fundamental”, destaca.

El experto puntualiza que no se tiene que hacer dieta, sino mantener una alimentación sana, restringida en sal, evitando alimentos procesados que causan obesidad y tienen mucho sodio. Es importante dejar de fumar y hacer ejercicio, así como realizar estudios renales cada año, aunque no se tengan malestares.

“Si ya no pudiste evitar que te diera diabetes, enfócate en mantener niveles de glucosa saludables para disminuir el riesgo de un daño renal”, indica.

Es posible evitar un trasplante de riñón por insuficiencia

Los primeros estadios de una insuficiencia renal se pueden controlar con dieta y ejercicio, pero cuando la enfermedad está muy avanzada, se requiere de una terapia sustitutiva, que puede ser diálisis o trasplante de riñón, cuyos costos son muy elevados.

En ese sentido, hacerse exámenes de laboratorio preventivos es fundamental, especialmente si se tienen familiares con diabetes, si padecemos obesidad, fumamos, tenemos síntomas de problemas renales o ya estamos diagnosticados con diabetes.

“Si todo sale normal, lo puedes volver a realizar en uno o dos años sin problema, pero si salen alteraciones, cada año o cada seis meses”, detalla Camacho.

Los estudios para evaluar una buena función renal incluyen la biometría hemática, una química sanguínea de 32 a 35 elementos, un examen general de orina y uno de niveles de glucosa. Estos exámenes deben hacerse incluso si no hay síntomas o un diagnóstico de diabetes.

“Cuidemos nuestros riñones, hay que hidratarnos, tener buenos hábitos de salud como reducir la sal, hacer ejercicio y no fumar para evitar la necesidad de un trasplante, que tiene costos muy elevados”, concluye el experto.

