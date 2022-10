¿Hasta dónde llegan las complicaciones por covid-19? Si se tienen otras enfermedades, la respuesta es desalentadora, dependiendo de lo que se padezca.

Lo cierto es que cualquier persona está expuesta a una infección por coronavirus, pero para algunos, como los afectados por asma o Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), el pronóstico puede ser diferente al del resto de la población.

El presidente de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax, Jesús Javier Vázquez Cortés, explicó durante la conferencia de prensa “Lo que el covid nos dejó: el antes y después del tratamiento en las enfermedades respiratorias (asma y EPOC)” lo que puede pasar en los afectados por una u otra enfermedad y las complicaciones por covid-19.

Complicaciones por covid-19 si tienes asma o EPOC

En México, únicamente el 50% de los pacientes afectados por asma y EPOC tiene un correcto apego al tratamiento, lo que causa exacerbaciones y complicaciones que ponen en riesgo vidas.

Si a esto se le suma el creciente número de casos de coronavirus y sus complicaciones respiratorias a largo plazo, la atención a dichos padecimientos se vuelve un desafío muy grande para la salud pública.

El doctor Vázquez Cortés resalta que en la población con EPOC se ha visto un mayor riesgo de complicaciones durante la emergencia sanitaria, pero menos hospitalizaciones debido al aislamiento.

Un error muy grande que se cometió en este grupo y en el resto de los atendidos con medicamentos durante los puntos máximos de la emergencia sanitaria es que se llegó a abandonar el tratamiento por diferentes motivos.

“Es muy importante mantenerlo, tener el esquema de vacunación completo para las enfermedades circulantes, como el coronavirus, la influenza o el neumococo y que haya evaluación, vigilancia y seguimiento estrecho”, sugirió el experto para evitar complicaciones por covid-19 si se tiene EPOC.

Un caso curioso es el del asma, donde no se tiene un mayor riesgo de infección ni de complicaciones, pero los cuidados deben seguir ahí.

“Al igual que con el EPOC, es muy importante mantener el tratamiento, tener el esquema completo de vacunación (influenza y covid-19), vigilancia y monitorización”, recomienda el especialista.

El tratamiento de estas personas tiene que ver mucho con el cambio de hábitos y el estilo de vida, precisa el doctor Vázquez. Estas son algunas de sus recomendaciones:

Evitar fumar y la contaminación ambiental (en la medida de lo posible)

Rehabilitación, ejercicio a tolerancia

Evitar cambios bruscos de temperatura

B bloqueadores en caso de ser necesario

Inductores de sueño, ansiolíticos y antidepresivos

Vitamina C (fatiga)

Dieta balanceada

“Durante la pandemia hemos visto muchos enfermos y mucho post covid-19, que el tiempo la intensidad y los síntomas son muy variables, que no es una infección persistente, no tiene un tratamiento específico, que si se deben tratar el dolor e insomnio/ansiedad y que los esteroides sistémicos, inhalados, broncodilatadores, antimicrobianos y antifibróticos no son útiles”, indicó el doctor.

En caso de que sea necesario, se recomienda una valoración cardiovascular.