“Cuando estaba en mi panza, mi bebé tenía un quiste del tamaño de un limón"

Para Hortensia Gómez, mamá primeriza, el tema de las malformaciones congénitas todavía es muy reciente. Fue exactamente hace un año cuando después de realizarse un ultrasonido estructural con su médico, fue remitida al Instituto Nacional de Perinatología "Isidro Espinosa de los Reyes" (INPer), por presentar signos de alarma en el desarrollo de su bebé.

En ese momento, Hortensia de 41 años de edad, había seguido al pie de la letra todas las indicaciones que su doctor le había dado con el fin de minimizar los riesgos que se pudieran presentar. Fue así que durante su ultrasonido estructural, por medio del cual se pueden ubicar defectos congénitos, el doctor le informó de un problema con su embarazo.

“Mi médico me sugirió un hospital de tercer nivel. Nunca me dijo qué problema podría ser, solamente me sugirió que él veía algún problema y que consideraba que yo tenía que ir a un hospital de tercer nivel. Al día siguiente yo acudí”, recordó Hortensia.

“Me atendieron de inmediato, todo fue muy rápido. A los 15 días, después de realizarme todos los estudios, me pasaron a la parte de la cirugía fetal y ahí fue donde me dijeron que mi bebé tenía una malformación en los pulmones llamada MAC tipo 1.”

La enfermedad pulmonar por MAC es una infección causada por un grupo de bacterias denominado complejo Mycobacterium avium (MAC).

(Foto: Proporcionada por Hortensia Gómez)

¿Qué son las malformaciones congénitas?

También llamados defectos congénitos o de nacimiento, se refiere a un grupo de enfermedades y afecciones que se desarrollan durante el periodo de gestación de la madre y afectan al feto. La mayoría aparece durante los primeros tres meses del embarazo y 2 de cada 100 bebés nacen con una malformación congénita en México, según la especialista Sandra Acevedo.

Las malformaciones congénitas se han incrementado en nuestro país pues cada año aumenta el porcentaje de malformaciones congénitas que causan la muerte de niños a pesar del avance en materia de salud. De acuerdo con datos del boletín médico del Hospital Infantil de México, en su edición de Malformaciones congénitas al nacimiento: México, en 1990 el porcentaje de los defectos congénitos que influyeron en la mortalidad infantil en menores de un año fue del 10.9% (7,127 defunciones); del 18.7% (7,212 defunciones) en 2000; del 22.4% (6,477 defunciones) en 2010, y en 2014, del 25.5% (6,719 defunciones).

Una malformación congénita puede afectar a cualquier parte del cuerpo, desde las piernas, el corazón o hasta la formación del cráneo. Debido a la diversidad de la enfermedad, hay algunos tipos que se detectan con facilidad y otros que necesitan estudios específicos para reconocer el problema.

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se calcula que en el mundo cada año 303 mil recién nacidos fallecen durante las primeras cuatro semanas de vida por defectos de nacimiento. Los más frecuentes son las malformaciones cardíacas, los defectos del tubo neural y el síndrome de Down.

Según la Enciclopedia de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la cardiopatía congénita es un problema con la estructura y el funcionamiento del corazón presente al nacer.

Los defectos del tubo neural se desarrollan en el cerebro, la columna vertebral y la médula espinal, los más comunes son la espina bífida, en la que la columna vertebral no se cierra por completo y la anencefalia, en la que gran parte del cerebro y el cráneo no terminan de desarrollarse.

(Foto: http://www.scientificanimations.com, 3D still showing the pericardium layer, CC BY-SA 4.0)

Hay malformaciones que causan incompatibilidad con la vida

En entrevista con SuMédico, la doctora Sandra Acevedo, médico materno-fetal y Jefa del departamento de Medicina Materno Fetal del Instituto Nacional de Perinatología "Isidro Espinosa de los Reyes" (INPer), detalla que la incidencia de malformaciones congénitas en el país está alrededor del 2% y explica que hay diferentes tipos de malformaciones congénitas, mayores y menores.

“Las mayores son aquellas que van a causar alguna, disminución o alguna alteración en las capacidades que va a tener el niño o que requieren de un manejo quirúrgico, ya sea reconstructivo o paliativo. Las menores son aquellas que no ponen en riesgo la vida del bebé, no requieren manejo quirúrgico y no van a poner al bebé en una situación de capacidad diferente.”

Añade que la prevalencia de la enfermedad varía dependiendo su tipo. En nuestro país las malformaciones congénitas más frecuentes son el defecto del tubo neural y las cardiopatías.

Otros ejemplos de malformaciones comunes son la criptorquidia (testículos no descendidos), el labio leporino o paladar hendido, la polidactilia (dedos extra), el síndrome de Down y la gastrosquisis (defecto en la pared abdominal en la que los intestinos salen del cuerpo).

(Foto: Darryl Leja, NHGRI, Polydactyly CoA)

Mi bebé tenía un quiste del tamaño de un limón en el pulmón derecho

Después de recibir el diagnóstico, Hortensia y sus doctores acordaron realizar citas de seguimiento a fin de prevenir complicaciones que se pudieran presentar más adelante.

Seguí todas las indicaciones que me mandaron, las citas, los estudios, a ninguno falté

Pronto los doctores se percataron de un grave problema en el bebé. Se le habían formado tres quistes, uno de los cuales se asemejaba al tamaño de un limón y usaba casi toda la cavidad del pulmón derecho. Éstos impedían el crecimiento y desarrollo de los pulmones y ponían en riesgo la vida del feto.

Como el quiste no dejaba de crecer, los doctores decidieron hacer un drenaje del líquido de éstos mediante la perforación del abdomen de Hortensia y que llegaba al bebé. Todo resultó un éxito y se esperaba que a partir de ahí, el pulmón derecho continuara con su desarrollo normal.

El quiste no cedió y apareció más fuerte que nunca

Sin embargo, en una revisión posterior, las malas noticias volvieron a aparecer. El quiste había crecido de nuevo pero a mayor velocidad y con un mayor tamaño. De inmediato los doctores ordenaron una cirugía fetal con la ayuda de un especialista que voló desde Miami.

“La intervención consistió en poner un catéter que iba a entrar por mi abdomen para llegar al tórax de mi bebé y una parte iba a estar dentro del pulmón y otra fuera de su cuerpo para drenar el quiste”, relató Hortensia.

La cirugía fue en abril del 2021 y transcurrió con éxito en la parte del drenaje del líquido de los quistes. Sin embargo, el bebé de Hortensia había desarrollado hidropesía fetal, también conocido como hidrops.

Según la Enciclopedia Médica de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, el hidrops fetal es una afección seria que ocurre cuando se acumulan cantidades anormales de líquido en dos o más zonas del cuerpo de un feto o recién nacido. La hidropesía fetal a menudo ocasiona la muerte del bebé poco antes o después del parto.

Además de tener hidrops, la bebé presentó un desplazamiento del corazón en el que éste oprimía al pulmón izquierdo y no permitía su crecimiento. “Era una cadenita de cosas que se iban haciendo”, dijo Hortensia.

(Foto: Nevit Dilmen, Ultrasound Scan ND 113, CC BY-SA 3.0)

Esperanza de vida y calidad no son lo mismo

Afortunadamente, como el de Hortensia y su bebé, hay algunos tipos de defectos congénitos que son tratables y presentan una esperanza de vida sólida. Dentro de las malformaciones mayores, la anencefalia es difícil de curar debido a la gravedad de sus síntomas, siendo el principal el desarrollo incompleto del cráneo, en tanto que las cardiopatías congénitas pueden tener una buena esperanza de vida. Esto depende de factores como si el defecto es susceptible de ser corregido, la edad gestacional del feto, el tipo de anomalía y el momento de su diagnóstico y corrección, explica la doctora Acevedo.

Pero la esperanza de vida no es lo mismo que la calidad. Aquí también se necesita de un tratamiento certero y oportuno, que puede hacer la diferencia en los años de vida del recién nacido. Para ello, los medios económicos también desempeñan un papel protagónico dado que se debe tener acceso a especialistas certificados. Cuando los defectos se diagnostican prenatalmente, es decir, antes del nacimiento, las oportunidad de tratamiento, esperanza y calidad de vida, son más optimistas, estima Acevedo.

Según la Secretaría de Salud, en nuestro país, se estima que 11,339 niños y 8,428 niñas nacieron con algún defecto del nacimiento en el 2016. Los datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la OMS revelan que la mayoría de los casos de defectos de nacimiento son prevenibles o tratables.

(Foto: Pexels)

Las cosas son inciertas con un bebé

A las cuatro semanas de la cirugía fetal que los doctores del INper le realizaron a Hortensia y cuando se creía lejos de todo peligro, las malas noticias volvieron a surgir. Otro quiste comenzaba a crecer de manera acelerada, tanto que incapacitó el crecimiento del pulmón.

La cirugía ya no era una opción por las semanas de embarazo que tenía Hortensia, por lo que se decidió adelantar el parto y realizar un nuevo drenaje un día antes del nacimiento.

“Tristemente no fue así. Al final es un bebé y las cosas son inciertas. Se adelantó una semana el parto y yo tuve que entrar de urgencias al hospital porque se me había roto la fuente en la madrugada. Además yo presenté un exceso de líquido amniótico y me causaba un dolor al moverme. Pero gracias a eso me dijeron que podía aguantar más, hasta el lunes, yo llegué un sábado.”

En ese momento se procedió a realizar el tercer drenaje y se tuvo que aplazar un rato el parto. A su bebé le recetaron maduradores para ayudar al crecimiento de los pulmones, sin embargo, una vez que nació, la bebé comenzó a tener graves complicaciones.

Debido a todos los problemas que había presentado, los pulmones no se desarrollaron bien y la recién nacida no consiguió la respiración en su primer momento de vida. “Comienza un vía crucis de otra parte”, narra Hortensia.

Los doctores hicieron todo “lo humanamente posible” por mantenerla viva y así permaneció dos meses en terapia intensiva conectada a un ventilador de alta frecuencia, el más potente de su clase.

(Foto: Pexels)

¿Qué causa las malformaciones congénitas en el embarazo?

No es posible determinar con precisión la causa de cerca del 50% de las malformaciones congénitas. Sin embargo, existen algunos factores que aumentan el riesgo de una deformación de nacimiento.

Factores socioeconómicos y demográficos: Es un factor indirecto que influye en las malformaciones ya que se calcula que un 94% se producen en familias de países pobres quienes a menudo carecen de acceso a agua potable, alimentación nutritiva o servicios de salud pública y cuyas que están expuestos a más contaminantes y enfermedades.

Multifactores: Tiene que ver con la genética, la edad, las enfermedades, el estilo de vida como la alimentación y el consumo de sustancias nocivas, y factores ambientales que rodean a ambos progenitores. Pues no se debe olvidar que la fecundación y su éxito es responsabilidad de ambos padres, enfatiza Acevedo.

¿Fumar, tomar y consumir drogas provoca deformaciones de nacimiento?

Al respecto, la Jefa del Departamento de Medicina Materno Fetal del INPer, dice que sí y no. Como ya se explicó, las causas de los defectos son variadas. En ese sentido, todas las mamás, independientemente de la edad, están expuestas a que sus bebés desarrollen una malformación congénita. De hecho, la mayor tasa de defectos se presentan en madres en edades de 20 y 29 años.

“La mayor parte de los defectos, prácticamente el 90%, se van a presentar en mujeres que no tienen factores de riesgo. Por eso que todas las mujeres deben ir a una a un tamizaje de defectos, a una evaluación fetal tanto del primer trimestre como del segundo trimestre del embarazo”, dice la experta.

Ella explica que esto se debe a que la reproducción humana debe ser completamente perfecta. Una sola célula que no sepa a dónde irse o que no reciba la señal, va a condicionar que el bebé pueda tener defectos graves.

“La reproducción humana está diseñada para ser perfecta en tiempo, perfecta en lugar y perfecta en señalización; un solo evento que no ocurra va a dar un problema grave en el bebé. Por eso es muy importante que las mamás no fumen, pero sobre todo que no utilicen drogas como marihuana, cocaína u otras más fuertes porque en definitiva eso si va a predisponer un defecto”, enfatiza Acevedo.

(Foto: U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Jake Berenguer)

Esther superó todas las expectativas de vida

Después de estar conectada a un ventilador de alta frecuencia, los doctores decidieron que era momento de cambiarlo por un ventilador normal para probar la capacidad de respiración de la pequeña Esther, como su madre la bautizó.

“Fue de nervios para mí, yo creo que también para ellos porque la sorpresa fue que (Esther) lo acepta bastante bien y pues lo que hacen es desentubarla y dejarle la parte de los tubitos en la naricita. Lo aceptó mi pequeña bien y fue así un super alivio porque a partir de eso ya lo siguiente era para que fuese cada día mejor. Ya todo otra cosa.”

Hortensia recuerda con gusto que en el INper le dieron una capacitación sobre cómo cuidar de su pequeña Esther, inclusive le enseñaron a manipular el tanque de oxígeno que iba a requerir su hija una vez dada de alta. Además le explicaron cuáles eran los síntomas de algún problema que se llegara a presentar.

“Ahí vi la importancia que es el estar siempre con un profesional de la salud, a veces no pensamos lo importante que puede ser tener el doctor adecuado y a veces nos dejamos llevar por otros consejos de personas que no son doctores. Llevar un control prenatal es de lo más importante. Porque justamente por el control prenatal pude llegar al instituto. Nunca me imaginé que en México tuviéramos un instituto como el INper y obviamente quienes hacen toda la labor son todos, desde los policías hasta los especialistas”, comenta la mamá de Esther.

(Foto: Pexels)

Los especialistas no certificados pasan por alto defectos graves

Existen defectos congénitos que se pueden prevenir e incluso tratar siempre y cuando tengan un diagnóstico oportuno. Al respecto, la especialista indica que hay dos procedimientos que se deben realizar. Un diagnóstico prenatal y uno en el nacimiento.

El momento para diagnosticar un problema fetal puede ser durante el primer trimestre, entre la semana 11 y 13.6, en el que se realiza un tamizaje por medio del cual se pueden detectar bebés que están en riesgo para problemas cromosómicos como síndromes, entre ellos el síndrome de Down, pero también se pueden diagnosticar defectos en la cabeza del bebé, en la columna, en los labios o en las extremidades.

El segundo momento es el tamizaje estructural del segundo trimestre, que es entre la semana 18 a 22 y es ahí donde se pueden detectar la mayor parte de los defectos, las cardiopatías, los defectos del tubo neural o los defectos del sistema nervioso central. Todas las mujeres embarazadas son candidatas a realizar este tamizaje.

Desafortunadamente no en todos los lugares se realizan estos estudios con calidad, advierte Acevedo y aconseja acudir a un especialista certificado en el área de la medicina materno fetal o en el área de la radiología perinatal.

El feto tiene que ir a una consulta con un médico especializado, un médico materno fetal certificado. Es decir, alguien que haya hecho una subespecialidad de 2 años después de estudiar ginecología y obstetricia. Actualmente hay una falta de regulación sobre quién puede hacer estos estudios y quien no. Así que si no tienen acceso a un médico maternal busquen con su médico una recomendación de alguien que sea de entera confianza y seriedad, aconseja la Jefa del Departamento de Medicina Materno Fetal del INPer.

De modo contrario, las consecuencias de tomar la recomendación de la vecina o Google pueden ser devastadoras. “Desafortunadamente todos los días estamos muy llenos de bebés que llegan con defectos que pudieron haber sido diagnosticados dentro del primer trimestre y nunca nadie se dio cuenta.

Defectos tan graves como que el bebé no tenga cráneo y lo estamos encontrando en la semana 34, cuando el bebé lleva cinco o seis estudios con diferentes médicos, de los que ninguno se dio cuenta que el bebé no tenía cráneo o que le faltaba el cerebro. Uno dice: ¿cómo le medían la cabeza si no tenía cráneo?

Por eso es muy importante que al momento de decidir con qué especialista asistir no lo tomen a la ligera, traten de preguntar con su médico y su médico va a ser el que los va a poder orientar acerca del especialista que les conviene para la evaluación”, recomienda la médico materno-fetal.

(Foto: Pexels)



Las fotos del bebé en un estudio fotográfico, no en la consulta médica

Sobre todo, puntualiza sobre la verdadera función e importancia de estudios fetales como el ultrasonido. “El ultrasonido no es nada más ir y que vean a ver qué está pasando con el bebé. El ultrasonido de primer trimestre y el segundo trimestre es una consulta fetal donde se evalúan las condiciones de la mamá y las del feto.

Se trata de consultar, revisar y analizar el estado de salud del bebé, quien es el paciente prioritario para un médico materno-fetal. No es nada más llegar y decir aquí está la carita, aquí está el corazón, este es su latido. Muchas mamitas buscan eso, la foto en 4D para verle la cara, pero para eso mejor llevarlo a un estudio fotográfico, pero ahí no te dirán qué problemas tiene bebé.

Un bebé es un proyecto de vida y que te caiga por sorpresa una problema grave o una malformación que es incompatible con la vida después de tener tantas expectativas de vida para el bebé, es algo muy triste y lamentable”, comenta Acevedo.

(Foto: Pexels)

¿Se pueden curar las malformaciones congénitas?

La doctora Sandra Acevedo, explica que el tratamiento dependerá del tipo y el momento en que se identifique la malformación. En ese sentido, actualmente está siendo muy difundido el uso de la cirugía fetal.

No todos los defectos son susceptibles de ser corregidos en la vida prenatal y no todos los bebés que tienen defectos van a ser candidatos del procedimiento. La mamá y el bebé tienen que reunir varias condiciones.

En general los tratamientos quirúrgicos que se hacen dentro del útero tienen que ver con bebés que pueden llegar a fallecer sin la intervención. Por ejemplo, en los gemelos que están compartiendo la circulación, que es el síndrome de transfusión feto a feto y también hay manejo correctivo para ciertas patologías de las válvulas cardíacas de los bebés.

La detección temprana es clave en el tratamiento

También hay tratamientos para la corrección del defecto del tubo neural siempre y cuando se determine que el bebé es candidato y pensemos que le va a ir mejor si lo intervenimos dentro del útero a que si nace con el defecto y lo operan después.

Esto es lo que cobra principal relevancia es que se diagnostiquen y se pueda identificar el defecto prenatalmente para determinar si el bebé se va a poder beneficiar de un manejo dentro del útero o se va a beneficiar de un manejo extrauterino. Para eso es el diagnóstico prenatal, para hacer una planeación de esas intervenciones, dictamina Acevedo.

(Foto: Hortensia y Esther)



“Mi pequeña empezó a luchar desde adentro y para mí es un ejemplo”

Hoy en día Esther ya fue dada de alta por el cardiólogo, solo sigue yendo a consulta con el neumólogo y recibiendo su control pediátrico en el INper. Tiene también un control de nutrición y lleva una rehabilitación.

Debido a que le extirparon un pedazo de pulmón, la pequeña Esther continúa utilizando un tanque de oxígeno para respirar, aunque ya no las 24 horas como lo hacía anteriormente. Ahora la meta que debe lograr es alcanzar una saturación de oxigenación adecuada.

“Aquí está mi pequeña a punto de cumplir 8 meses justamente el 3 de marzo y yo estoy súper feliz de la vida y muy agradecida con el instituto, con los doctores y qué puedo decir más que gracias. Esta es la gran historia de mi pequeña. Yo sigo diciendo que es una guerrera que empezó a luchar desde dentro y para mí es un motivo de alegría y de ejemplo, mi pequeña”, comenta con orgullo Hortensia, mamá de la pequeña Esther.