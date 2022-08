1- ¿Qué es la tiroides?

Según la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la tiroides es una glándula cuya forma se asemeja a una mariposa. Es la encargada de producir hormonas tiroideas, que controlan el ritmo de muchas actividades del cuerpo como el metabolismo y los latidos cardíacos. Estas son 5 enfermedades de la tiroides. ▲

2- Hipertiroidismo

De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina, es un padecimiento que ocurre cuando la tiroides produce más hormonas de lo normal. Puede causar irritabilidad y nerviosismo, debilidad muscular, problemas para tolerar el calor, problemas para dormir, temblor, latidos irregulares, diarrea, pérdida de peso, osteoporosis e infertilidad. ▲

3- Hipotiroidismo:

Ocurre cuando la tiroides no produce suficientes hormonas tiroideas para satisfacer las necesidades del cuerpo. Provoca fatiga, aumento de peso, rostro hinchado, problemas para tolerar el frío, dolor articular y muscular, estreñimiento, piel seca, cabello seco y delgado, disminución de la sudoración, periodos irregulares, depresión, entre otros síntomas indica Medline Plus. ▲

4- Bocio:

Es el agrandamiento de la glándula tiroides y por lo regular no se trata de un tumor o cáncer. La deficiencia de yodo es la causa más común del bocio. Provoca dificultades respiratorias, tos, ronquera, dificultades para deglutir y dolor en la zona de la tiroides, de acuerdo con Medline Plus. (Foto: Petros Perros, Thyroid scintigraphy, CC BY-SA 3.0) ▲

5- Cáncer de tiroides:

Ocurre cuando hay un crecimiento anormal de células en esta parte del cuerpo. Hay varios tipos de cáncer de la tiroides, los más comunes son el cáncer papilar y el cáncer folicular. Este cáncer no es tan frecuente y tiene un buen pronóstico de vida en la mayoría de los casos. Es más común en las mujeres y se puede presentar a partir de los 25 años, indica Medline Plus. (Foto: BodyParts3D is made by DBCLS, Thyroid anat, CC BY-SA 1.0) ▲