Escuchar que las personas tienen alergias al cacahuate o los camarones es algo muy frecuente, sin embargo, estos no son los únicos, según los expertos al menos 8 alimentos son responsables de causar las alergias alimentarias más comunes.

(foto: unsplash)

Las alergias a los alimentos, ¿qué son?

El Manual MSD indica que la alergia a los alimentos se trata de una respuesta que tiene el sistema inmunológico cuando hay una interacción con los componentes de los alimentos, principalmente de las proteínas.

Por su parte, Medline Plus aclara que una intolerancia a los alimentos (conocida como reacciones no inmunitarias), o las reacciones a aditivos alimentarios, no son lo mismo que una alergia a los alimentos.

Es importante destacar que en muchos casos pueden haber reacciones alérgicas cruzadas entre alérgenos (los factores desencadenantes de una alergia) alimentarios y no alimentarios, donde estos últimos son los responsables de crear el origen de la alergia.

Un ejemplo de estos casos, explican los expertos, son personas que tienen alergias bucales por el consumo de frutas o verduras, y que son resultado de la exposición a pólenes.

Además, esto también es importante, pues en muchos casos la alergia al alimento podría causar problemas no solo al ingerirlo, sino también al tocarlo o utilizar algún producto que lo contenga como ingrediente.

Mayo Clinic explica que aunque no existe una cura real para las alergias, una gran cantidad de niños que presentan alergias durante la infancia, pueden superarlas al momento de crecer o adentrarse en la adultez.

Sin embargo, cuando la alergia persiste con el paso del tiempo, las reacciones alérgicas pueden ir volviéndose mucho más graves.

(foto: unsplash)

¿Cuáles son los 8 alimentos que más alergias causan?

Según informa el Manual MSD, cualquier alimento puede llegar a ser capaz de provocar un episodio de alergia.

Además de eso, la edad parece tener cierta influencia, pues según informan los expertos, existen alimentos que causan alergias más frecuentemente en niños, y otros que son más comunes en adultos.

Algunos de los alimentos alérgenos más comunes en niños son:

Leche.

Soja.

Huevos.

Cacahuates.

Trigo.

En el caso de los adultos, los principales alimentos que causan alergias son:

Pescados y mariscos.

Nueces.

Cacahuates.

También se han visto casos (aunque pocos), en que los aditivos que contienen los alimentos comerciales o preparados, como los colorantes o conservadores, pueden desencadenar una alergia o una reacción de intolerancia.

Cualquiera de los alimentos antes indicados, explica Mayo Clinic, o cualquier otro que pueda generar una reacción alérgica, puede hacerlo incluso con una pequeña cantidad, por lo que es sumamente importante evitar el contacto y consumo de los alimentos que generen alergias.

(foto: freepik)

¿Cómo sé si un alimento me causa alergia?

En el caso de las alergias alimentarias, los síntomas que se presenten pueden verse expresados en el sistema digestivo (por medio de incomodidad, dolor o diarrea), o en todo el cuerpo, lo que serían síntomas más generalizados, como comezón, urticaria, e incluso inflamación de las vías respiratorias.

Mayo Clinic indica que los síntomas y signos de una alergia por alimentos puede producirse luego de unos minutos de haber ingerido el alimento, en otras ocasiones puede ocurrir hasta dos horas después; muy pocas veces una reacción alérgica puede suceder más de dos horas después de haber comido el alérgeno.

Los síntomas más comunes que pueden presentarse debido a una alergia por alimentos, son:

Hormigueo y/o comezón en la boca.

Comezón, sarpullido o dermatitis atópica (enrojecimiento con comezón) [más frecuente en niños].

Síntomas de problemas estomacales (dolor en el abdomen, diarrea, náuseas o vómitos).

Hinchazón de los labios, la lengua, la cara, la garganta y otras partes del cuerpo.

Congestión nasal, sibilancias, dificultad al respirar.

Mareos, desmayos o aturdimiento (conocidos como síntomas no específicos).

Con este tipo de alergias se debe tener mucho más cuidado, ya que como explica el Manual MSD, estas alergias, son las más vinculadas a una reacción severa, conocida como anafilaxia, que puede causar la muerte.

(Con información de: Mayo Clinic, Medical News Today, Manual MSD, MedlinePlus.)