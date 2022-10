¿A qué se le denomina dolor crónico?



El National Health Service del Reino Unido (NHS) aclara que se le denomina “dolor crónico” al dolor que dura más de 12 semanas a pesar de que se esté recibiendo tratamiento o haya medicación. ▲

El dolor crónico hace que respirar sea un martirio



¿Te imaginas no poder inhalar porque sientes dolor? La Sociedad Americana de Anestesiólogos informa que 1 de cada 10 personas en el planeta desarrolla dolor crónico todos los años y que, en 2014, el padecimiento afectaba aproximadamente a 60 millones de personas, o lo que es lo mismo, al 10% de la población mundial. ▲

En México se vive con dolor, pero no se dice



En México no se sabe con exactitud cuántas personas viven con dolor crónico, pero el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) detalló en agosto de 2020 que, según el Estudio Nacional sobre Salud y Envejecimiento, el 41.5% de los adultos mayores de 50 años reportó dolor. ▲

Un dolor que no te deja vivir



En palabras del Instituto Nacional de Salud Pública, 1 de cada 3 afectados con dolencias graves no es capaz de tener una vida normal, ya que se trata de individuos que se vuelven incapaces de dormir, participar en actividades sociales o incluso hacer ejercicio ▲

No basta con ir al médico



Para atender el dolor crónico se requiere un equipo multidisciplinario (médicos de diferentes especialidades encargados de atender las diferentes afectaciones) ▲

Y no hay suficientes especialistas:



La Revista de la Sociedad Española del Dolor apunta que en México existían solo 38 clínicas del dolor registradas en 2009, además de 6,246 anestesiólogos certificados en toda la nación. ▲

No nada más es una persona afectada



La algóloga del Hospital Juárez, Patricia Hernández, comenta que cerca del 80% de las familias con dolor crónico tienen un estatus muy desorganizado porque hay que cuidar a la persona con la afección y, además, el costo económico es alto. ▲

El costo del tratamiento también incapacita:



Se estima que el costo anual del manejo del dolor se encuentra en el rango de $560 - 635 mil millones de dólares. Esto hace que la inversión supere el costo de afecciones cardíacas, diabetes y cáncer. ▲

¿Cuáles son los síntomas del dolor crónico?

La Cleveland Clinic de Estados Unidos informa que las personas afectadas por el dolor crónico han descrito la sensación de diversas maneras, entre las que se encuentran: sentir que se están quemando, dolor severo, sensación de haber recibido un disparo y dolor punzante, entre otros ▲

El CBD es opción, pero...



El cannabis medicinal también puede ayudar a las personas con este tipo de dolencias, pero no elimina el dolor crónico al 100% ▲