La famosa serie de The Last of Us está dando mucho de qué hablar, ya que, aunque primero fue un videojuego, ahora se ha trasladado a la pantalla de miles de televidentes que se entretienen con este programa que habla sobre zombies y hoy te diremos que vacuna les gustaría tener y que en la vida real se está desarrollando.

The Last of Us es una serie que plantea que, a través de una mordida, los seres humanos pueden ser infectados por un hongo llamado Cordyceps, que hace que se vuelvan muy agresivos cuyo propósito es sobrevivir.

¿Cuál es la vacuna que les gustaría tener en The Last of Us?

Durante la serie, los protagonistas de The Last of Us buscan encontrar una vacuna que logre erradicar el hongo que convierte a las personas en zombies. Esa es la misión que tienen Joel y Tess con la finalidad de mantener a salvo a Ellie.

Si en la vida real sucedería algo como The Last of Us, todos los científicos buscarían crear una vacuna para terminar con la horda zombie, ya que no existe una contra los hongos patógenos, sin embargo, un equipo de científicos de la Universidad de Georgia ya se ha puesto manos a la obra.

La vacuna que han generado los investigadores es muy prometedora ya que tiene una gran eficacia contra tres géneros de hongos patógenos y estos son los que más enfermedades provocan en humanos.

(Foto: @TheLastofUsHBO)

¿Cómo lograron desarrollar la vacuna?

Para poder crear la vacuna de amplio espectro, los científicos analizaron el genoma de los tres géneros de hongos. El objetivo era encontrar regiones de material genético que estuvieran conservadas en los tres géneros.

La finalidad era obtener proteínas presentables en todos ellos y entrar al sistema inmunitario para combatirlos sin distinción.

Cabe la pena recordar que las vacunas imitan la infección del patógeno que quieren prevenir para que el sistema inmunitario se enfrente a ese simulacro y quede preparado para cuando llegue una infección real.

Tras los ensayos con animales se vio que, tras la vacunación quedaban protegidos frente a los tres géneros de hongos patógenos.

En caso de que la vacuna funcione con personas sería la primera en su tipo en ser efectiva contra tres géneros de hongos.

(Foto: Especial)

¿Por qué es importante tener una vacuna así?

En The Last of Us les urge esta vacuna porque con ella acabarían con la horda zombie pero nos quedaríamos sin serie muy rápido, sin embargo, en la vida real tampoco existe una vacuna así y es importante que pronto haya una.

La vacuna que se está probando sería eficaz contra tres géneros de hongos patógenos: Aspergillus, Pneumocystis y Candida. Todos ellos causan enfermedades que no suelen terminar graves, pero sí pueden ser peligrosas, e incluso mortales, para personas inmunodeprimidas.

Aunque hasta el momento las enfermedades que causan estos hongos son tratadas con fármacos antifúngicos, los hongos patógenos están desarrollando resistencia y esto es peligroso por lo que la vacuna contra ellos sería una gran noticia.

(Con información de: National Geographic e hipertextual)