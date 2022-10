Las personas con diabetes tipo 1 ahora van a tener una nueva herramienta para controlar su enfermedad: un páncreas biónico que mejora el control del azúcar en la sangre.

En palabras de los especialistas de la Universidad de Texas Southwestern, que desarrollaron el dispositivo, el páncreas biónico mantuvo los niveles de azúcar dentro de la sangre dentro de los rangos normales de manera más efectiva que el control de glucosa que se usa con regularidad.

¿Lo mejor de todo? Que este dispositivo nada más necesita ser tomado por el paciente con diabetes tipo 1, pues utiliza tecnología de la próxima generación para administrar la insulina de forma automática.

Una nueva esperanza para las personas con diabetes tipo 1

Si te preocupas por tener que configurar este páncreas artificial para la diabetes tipo 1, los especialistas te tienen una noticia: solo tendrás que hacerlo al principio.

La lógica de esto es que el nuevo páncreas biónico se inicializa solo en función del peso corporal y después toma todas las decisiones de dosis y las administra de forma automática, además de usar anuncios de comida sin contar los carbohidratos.

“Su utilización se relacionó con una mayor disminución en comparación con la atención estándar en el nivel de hemoglobina glucosilada”, explican los expertos en The New England Journal of Medicine.

El páncreas biónico también ofrece otra opción para el control seguro de la glucosa, pues no necesita tanta información del usuario y de los proveedores de salud si se compara con otras bombas de insulina.

“Las personas en el grupo de páncreas biónico pasaron un 11% más de tiempo, cerca de 2.5 horas diarias, dentro del rango objetivo de azúcar en la sangre en comparación con el grupo de control”, apunta la Universidad de Texas Southwestern.

De acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, la diabetes tipo 1 se caracteriza porque el páncreas no genera insulina, que es una hormona que ayuda a que la glucosa entre en las células para darles energía.

Los síntomas que se ven con más frecuencia en las personas que tienen diabetes tipo 1 son:

Sed en exceso

Ganas frecuentes de orinar

Mucho cansancio o hambre

Pérdida de peso sin que exista una razón aparente

Aparición de llagas que tardan en curarse

Picazón y piel seca

Hormigueo en los pies y pérdida de la sensación

Visión borrosa

Los hallazgos de los especialistas sugieren que el páncreas biónico puede mejorar de manera importante el control del azúcar en la sangre entre las personas que tienen diabetes tipo 1, ayudándoles a evitar complicaciones como los accidentes cerebrovasculares, ceguera, daños a los nervios y ataques cardíacos.