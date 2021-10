Covid y el mayor descenso en esperanza de vida desde II Guerra Mundial

De acuerdo con elementos de la Universidad de Oxford, el impacto del coronavirus en la salud es tal, que ha provocado pérdidas en la esperanza de vida no vistas desde la Segunda Guerra Mundial.

Los expertos piden que se hagan más estudios con la finalidad de comprender de una mejor manera el efecto de la emergencia a nivel mundial, pues, entre sus hallazgos, descubrieron que la mayoría de las reducciones en la esperanza de vida en diferentes naciones fueron atribuibles a los decesos oficiales ocasionados por la covid-19.

La importancia de comprender el impacto del coronavirus en la salud (y en general)

Primero que nada, es importante que sepas la definición del término “esperanza de vida”. Our World in Data lo define como la cantidad de años que una persona puede esperar vivir y explica que la palabra se basa en “una estimación de la edad promedio que tendrán los miembros de un grupo poblacional en particular cuando pierdan la vida”.

El Instituto de Investigación para la Paz de Oslo (PRIO) informa que durante todo el periodo bélico, las batallas civiles e interestatales, en promedio, repercuten más en las mujeres que en los hombres y que si bien en tiempos de paz, ellas suelen vivir más tiempo, las guerras tienden a reducir la brecha entre la esperanza de vida de ambos sexos.

“Para guerras civiles, encontramos que son las guerras étnicas las que dañan a las mujeres y especialmente si tienen lugar en estados fallidos”, menciona el PRIO

En el caso de los resultados dados a conocer por los investigadores de Oxford, los especialistas señalan que existe un desafío para calcular el impacto del coronavirus en la salud de manera general debido a la magnitud del exceso de los fallecimientos y las variaciones en los patrones de edad.

Sus hallazgos fueron publicados el pasado 26 de septiembre en el International Journal of Epidemiology, y en el artículo original se puede leer que para llegar a sus conclusiones sobre el impacto del coronavirus en la salud, los autores calcularon tablas de vida por sexo para 29 naciones, incluyendo Estados Unidos, Chile y la mayoría de los países de Europa.

Encontraron que la esperanza de vida al nacer bajó de 2019 a 2020 en 27 de los 29 países examinados. Solo en Lituania y EUA, se vio una reducción de 2.2 y 1.7 años, respectivamente, representando las mayores pérdidas de esperanza de vida al nacer durante 2020. Además, se reportaron reducciones de más de un año total en 11 naciones para los varones y 8 entre las mujeres.

“Para lugares como Inglaterra, España, Bélgica, Italia y Gales, entre otros, la última vez que se pudieron ver disminuciones así en un solo año fue durante la Segunda Guerra Mundial”, dijo el doctor José Manuel Aburto, quien fungió como coautor principal del estudio.

Aburto detalla que para contextualizar las cifras antes mencionadas, Inglaterra, España, Bélgica, Italia y Gales tardaron aproximadamente 5.6 años en alcanzar un incremento de un año en la esperanza de vida recientemente y que todo su progreso desapareció en el transcurso de 2020 por la llegada del coronavirus.

“Las mujeres en 15 países y los hombres en 10 presentaron una esperanza de nacimiento inferior en 2020 que en 2015, siendo este último un año en el que la esperanza de vida ya se vio afectada negativamente por una temporada de gripe”, concluyeron los expertos sobre el impacto del coronavirus en la salud.